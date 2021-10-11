«В Америку не улетела. Помогу, чем смогу». Собчак оправдалась после смертельного ДТП

После смертельного ДТП с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, она попросила не делать из нее «нового Ефремова».

По информации Telegram-канала Mash, в день аварии - 10 октября - в горах Красной Поляны проходила закрытая вечеринка, которую Собчак вела вместе с Игорем Верником. На мероприятии выступали Леонид Агутин, Земфира и другие артисты. После мероприятия телеведущая отправилась в аэропорт на автомобиле Mercedes, который заказала в службе такси. Водитель иномарки Олег Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, 2 человека пострадали.

СМИ, которые описывали детали ДТП, основную претензию к телеведущей формулируют так: уехала на такси в аэропорт вместо того, чтобы помочь пострадавшим.

В своем телеграм-канале Ксения Анатольевна парирует: «Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в … (цензура) дошла до другой машины и уехала домой , после того, как мне сказал мой директора, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье , потому что я не спасатель и не врач, не водитель , я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали "Собчак осталась на месте происшествия и… (цензура) не сделала"- это не конструктивно, это бредово».

Некоторые слова в этом сообщении являются непечатными, их мы заменили многоточием…

Телеведущая пояснила, что сама она жива и прошла медицинское обследование, которое выявило у нее и у ее ассистентки сотрясение. Собчак остается в России и в Америку, как написали некоторые СМИ, не летит.

Что касается второй пострадавшей, то она, вопреки фейковой информации, жива, но находится в тяжелом состоянии. Вопрос о ее транспортировки в Москву для лечения будет решаться в ближайшие часы. Муж к Собчак претензий не имеет, но сильно гневается, читая, что Оксана Садовник – так зовут вторую пострадавшую – умерла.

Оправдалась Собчак и по обвинению в том, что это якобы по ее просьбе водитель гнал вперед. В посте в телеграм-канале Ксения Анатольевна пишет, что в этот момент работала в зуме, и все ее разговоры можно проследить по видеозаписи в нем.

Как уточняет НСН, Собчак пообещала всяческую помощь пострадавшей.

