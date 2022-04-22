«Судилище над Коперником!»: В КПРФ не верят, что Рашкину изменят приговор
Рашкин не убил «последнего лося в мире», однако его хотят лишить статуса депутата и не отступятся от этого, сказал в эфире НСН его однопартиец Николай Арефьев.
Валерия Рашкина решили исключить из политической жизни, поэтому невозможно будет добиться пересмотра его приговора, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат от КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Ранее в пятницу суд в Саратовской области приговорил депутата-коммуниста Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте и убийстве лося.
«Юридически оспорить можно, но практически это сделать невозможно, потому что это политический заказ. Нарушений такого рода у нас миллион каждый день, только никого за это не судят, а здесь развели судилище на полгода, судебный процесс только шел две недели. Можно подумать, что Коперника судили. А тут всего-навсего браконьерство, как будто он убил последнего лося в мире», - сказал Арефьев.
По его мнению, Рашкина решили исключить из политической жизни, лишив депутатского мандата и возможности избираться
«За такие нарушения обычно дают большие штрафы, возмещение ущерба, но кому-то надо исключить его из политической деятельности. Он лишится депутатского мандата, кроме того, судимость не позволит ему баллотироваться дальше, пока она не будет снята. Главное – сделать его судимым и исключить из политической жизни, и от этого они уже не отступят», - уверен парламентарий.
Арефьев также предположил, что мандат Рашкина могут отдать «нужному в Госдуме» человеку, не указав при этом конкретные фамилии.
«Либо очередной пойдет, тот, кто по списку, либо по решению фракции можно взять человека, который необходим сегодня в Госдуме», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин, не имея лицензии, застрелил лося в Саратовской области. Ему было предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».
После оглашения приговора 22 апреля Рашкин заявил, что подал апелляцию, просит изменить приговор, заменить его штрафом и прекратить дело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 001 / сут.
Умерли
375 тыс.+195 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 480 / сут.
- В РПЦ заявили, что встречу патриарха Кирилла с папой Франциском отложили
- Адвокат: против Кара-Мурзы возбудили дело о дискредитации российской армии
- ФТС: Объем беспошлинных поставок продовольствия в РФ составил более 127 тысяч тонн
- СМИ: против журналиста Ильи Красильщика возбудили уголовное дело о фейках
- Священник объяснил, чего нельзя делать на Пасху
- Эксперт назвал условие взятия Южной Украины под контроль российской армией
- Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета
- Шольц заявил о возможном вреде эмбарго на российский газ для Европы
- Песков: Острова южной части Курил остаются неотъемлемой частью России
- В Кремле отказались комментировать возможное расширение целей спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru