«Судилище над Коперником!»: В КПРФ не верят, что Рашкину изменят приговор

Валерия Рашкина решили исключить из политической жизни, поэтому невозможно будет добиться пересмотра его приговора, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат от КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Ранее в пятницу суд в Саратовской области приговорил депутата-коммуниста Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте и убийстве лося.