«Я говорю, как ехать и где обгонять». В сети «всплыло» видео, где Собчак рассуждает о советах водителям
В ряде Telegram-каналов обнародовано старое видео с участием телеведущей Ксении Собчак, где она рассуждает о «дзене» и признается, что не может «отпустить» даже такую мелочь, как советы водителю.
«Я знаю про себя, что мне надо все контролировать. Это ужасно, это отвратительно, но я это знаю. (…) Дорогу своему водителю – я даже это не могу «отпустить», потому что я своему водителю говорю, как ехать, где тормозить и где обгонять», - говорит Собчак.
При этом она отмечает, что если уйти в «дзен» и перестать давать советы водителю, он будет ехать дольше.
«Не буду. Я в дзене, пусть он едет своим маршрутом… Но он всегда едет на 20 минут дольше тогда», - сетует «светская львица», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее автомобиль «Майбах», в числе пассажиров которого была Собчак, попал в ДТП в Сочи, в котором погибла женщина, а еще два человека получили серьезные травмы.
Адвокат Виталий Корыстов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что ответственность за это ДТП, скорее всего, будет нести только водитель «Майбаха», если только пассажиры не вырывали у него руль.
«Если пассажир не вмешивался в управление, не дергал водителя, не пытался схватить руль, то чисто за вербальное вмешательство, даже если оно было, пассажир ответственности нести не может. Ответственность за соблюдение ПДД несет водитель, и он не вправе выполнять какие-то требования, просьбы или пожелания пассажира, касающиеся управления», - пояснил Корыстов.
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