Лидер «Справедливой России» Миронов подтвердил, что был в машине в момент ДТП

По его словам, он находился в салоне машины, но сам факт столкновения не видел, так как работал с документами. Политик отметил, что сразу попросил вызвать скорую помощь и полицию, и не покидал место ДТП до их приезда.

«Очень благодарен скорой помощи, которая в считанные минуты подъехала и оказала помощь потерпевшему. Он госпитализирован с травмой ноги... Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться» - подчеркнул он.

Миронов добавил, что виновного в аварии установит ГИББД.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на Сретенке автомобиль Genesis с номерами АМР, который числится за Госдумой, попытался объехать пробку и сбил курьера, находившегося на пешеходном переходе.

