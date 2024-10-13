Связь с ЛГБТ и осуждение РПЦ: Звезды и депутаты поспорили о «борьбе» с квадроберами
Депутат Андрей Свинцов в пресс-центре НСН выступил с предложением запретить квадроберов в России, а певица Наташа Королева наоборот заявила спецкору НСН, что это движение нужно рассматривать с точки зрения психологов.
В России среди детей все большую популярность набирает движение квадробинг. И пока депутаты категорически высказываются за его запрет и даже готовят специальные законопроекты, звезды «помягче относятся» к квадроберам. При этом артисты призывают рассмотреть вопрос «превращения детей в животных» с точки зрения психологии.
СВЯЗЬ С ЛГБТ И ОСУЖДЕНИЕ РПЦ
Накануне председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что движение квадробинг связано с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Священник считает, что это не детская игра или вид спорт, а определенная субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности.
«Это опасная социальная технология, психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ. Квадроберы — это условно "подготовительная группа" школьного возраста, где только начинается разговор о зверином "гендере" в человеке. Это психологический эксперимент над российскими детьми с очень опасными и далеко идущими последствиями», - заметил Лукьянов в интервью РИА Новости.
По его мнению, квадробинг был создан в качестве начальной ступени для заманивания молодежи в субкультуры фурри и терианов, созданных ЛГБТ-сообществом для изменения сознания подрастающего поколения.
Лукьянов объяснил, что дети постепенно вовлекаются в движение квадроберов, сначала получая позитивное воздействие через общение, спорт, творчество и раскрытие себя. По словам священника, такая активность со временем делает их «не такими», вызывая порицание в обществе, после чего представители молодого поколения чувствуют себя «в одной тарелке с ЛГБТ-адептами».
В связи с этим врач-психиатр, психолог Александр Федорович в пресс-центре НСН предупредил, что при определенных условиях ребенок-квадробер может заиграться, и это может привести к разрушению его психики.
«Не бывает, чтобы ребенок проснулся и сказал, что он теперь квадробер. Сама по себе проблема квадробинга, на мой взгляд, несерьезная… Но если мы рассматриваем эту позицию как одну из целой палитры психологического воздействия на детей с целью подрыва государственности, продвижения экстремистских течений, то здесь однозначно это один из элементов управления», - объяснил специалист.
Квадробинг – это движение, представители которого имитируют животных, надевая маски зверей, хвосты, а также перчатки в виде лапок. Квадроберы часто передвигаются на четвереньках, повторяют повадки животных, играют с настоящими собаками и кошками и даже иногда бросаются на прохожих.
МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ
Многие российские депутаты выступают против распространения движения квадроберов в стране. Так, например, зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что квадробинг – это движение, которое является спланированной акцией против России и других стран.
«При наличии сегодняшней ситуации, когда большое число платформ фактически не контролируется российским правительством, а контролируется нашими оппонентами, создание такой деструктивной повестки позволяет где-то влиять на детей, а где-то подбивать детей на совершение каких-либо правонарушений, а иногда и преступлений. Квадроберы – это движение, а не просто шоу. Если мы не будем пресекать эти попытки, то мы будем постоянно "бить по хвостам" – лечить детей от расстройств, штрафовать родителей, а они не виноваты», - заявил он в пресс-центре НСН.
В свою очередь член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН предположил, что квадробинг влияет на психику детей, поэтому негативные последствия у них могут возникнуть уже через 10-15 лет.
«Пока ребенок всего до конца не понимает, а родитель ведет его на поводке и говорит, что это нормально, конечно у него психика будет ломаться. Ненормально, когда собачьим кормом кормят ребенка. Но, к большому сожалению, некоторые политики настолько это раскрутили, что только оживили интерес к этому движению», - сказал он.
Депутат Андрей Свинцов также анонсировал меры борьбы с квадробингом.
«Первое – это тотальный запрет на публикацию такого рода контента в соцсетях как деструктивного контента. Роскомнадзор должен немедленно блокировать любой контент такого рода в любых соцсетях на любых платформах. Второе – если это продолжит где-то проскальзывать, то можно сделать штраф в пять тысяч, вряд ли больше потребуется. Это сразу приведет в чувство бабушек и мам, которые позволяют выгуливать детей на поводках и в намордниках. Два таких простых инструмента позволят сбить на взлете весь этот мейнстрим, вернуть детей в детсады, секции, кружки», - предложил зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи в пресс-центре НСН.
До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что депутаты уже готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов.
«Для детей это движение не так важно, опасна идеология. Опасно, когда за прыжками в виде собачек идет отрицание человеческой сущности. Это уже может быть опасно для детей и для окружающих. Это движение пришло из США, флаг течения – флаг ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России – прим. НСН) и лапка собачки на нем. Это о многом говорит», - сказала политик.
ЗВЕЗДНОЕ МНЕНИЕ
При этом в творческой среде к квадроберам, не считая певицы Mia Boyka (Мария Бойко), относятся «помягче». Например, певица Лолита Милявская призвала отличать спорт квадробинг от аномалий.
«Квадробинг как вид спорта существовал еще при коммунистах. Он основан на прыжках, которые свойственны животным. Этюды на поведение животного — часть моей профессии, часть преподавательского искусства на первом курсе любого театрального вуза. Но бывает перебор, когда бабушки выводят на поводке ребенка. Вот в такой ситуации я бы бабушку попросила зайти к психиатру. Я бы без перегибов различала вид спорта и аномалию», - сказала она спецкору НСН на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.
До этого Народный артист России Сергей Безруков заступился за квадроберов, подчеркнув, что в этом движении «нет ничего страшного». Актер вспомнил, что и сам показывал животных, когда учился в театральном вузе.
«Это было довольно-таки интересно, ведь у каждого животного есть характер. Это целое направление», - сказал Безруков в интервью телеканалу «78.ru».
В свою очередь певица Наташа Королева выступила против запрета квадробинга, однако указала на необходимость отнестись к этой проблеме с точки зрения психологии.
«Раньше как-то подобное за утренники не выходило: отплясали, отгуляли и нормальными людьми пришли домой. Я против всевозможных запретов, но к этому движению надо как-то отнестись со стороны, наверное, психологии и сделать вывод. Я против такого массового распространения квадробинга», - заявила она спецкору НСН на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.
Ранее кандидат юридических наук, доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата им. Г.Б. Мирзоева, почетный адвокат России Елизавета Селезнева в пресс-центре НСН напомнила, что, если ребенок-квадробер укусит человека, его родитель понесет штраф в рамках административного правонарушения.
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