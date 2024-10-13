Связь с ЛГБТ и осуждение РПЦ: Звезды и депутаты поспорили о «борьбе» с квадроберами

СВЯЗЬ С ЛГБТ И ОСУЖДЕНИЕ РПЦ

Накануне председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что движение квадробинг связано с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Священник считает, что это не детская игра или вид спорт, а определенная субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности.

«Это опасная социальная технология, психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ. Квадроберы — это условно "подготовительная группа" школьного возраста, где только начинается разговор о зверином "гендере" в человеке. Это психологический эксперимент над российскими детьми с очень опасными и далеко идущими последствиями», - заметил Лукьянов в интервью РИА Новости.

По его мнению, квадробинг был создан в качестве начальной ступени для заманивания молодежи в субкультуры фурри и терианов, созданных ЛГБТ-сообществом для изменения сознания подрастающего поколения.