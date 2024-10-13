В РПЦ заявили о связи ЛГБТ с квадробингом

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили о связи между ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и квадробингом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова.

По мнению священника, квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, которая предполагает поиск в себе альтернативной идентичности.

«Это опасная социальная технология, психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», - добавил Лукьянов.

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Он считает, что квадробинг был создан в качестве начальной ступени для заманивания молодежи в субкультуры фурри и терианов, созданных ЛГБТ-сообществом для изменения сознания молодого поколения.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о связи между гендерной повесткой и квадробингом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее певица Лолита Милявская рассказала спецкору НСН на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле о том, что квадробинг был еще при коммунистах, призвав отличать спорт квадробинг от аномалий.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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