В РПЦ заявили о связи ЛГБТ с квадробингом
В Русской православной церкви (РПЦ) заявили о связи между ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и квадробингом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова.
По мнению священника, квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, которая предполагает поиск в себе альтернативной идентичности.
«Это опасная социальная технология, психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», - добавил Лукьянов.
Он считает, что квадробинг был создан в качестве начальной ступени для заманивания молодежи в субкультуры фурри и терианов, созданных ЛГБТ-сообществом для изменения сознания молодого поколения.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о связи между гендерной повесткой и квадробингом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее певица Лолита Милявская рассказала спецкору НСН на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле о том, что квадробинг был еще при коммунистах, призвав отличать спорт квадробинг от аномалий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru