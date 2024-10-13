В РПЦ заявили о связи ЛГБТ с квадробингом

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили о связи между ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и квадробингом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова.

По мнению священника, квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, которая предполагает поиск в себе альтернативной идентичности.

«Это опасная социальная технология, психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», - добавил Лукьянов.