Песков выразил надежду, что Путин не знает о квадроберах

В ответе на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента отметил, что не стоит преувеличивать популярность этого движения и выразил надежду, что Путин об этом не слышал.

Ранее, 8 октября, Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров лидеров стран СНГ поинтересовался у коллеги из Армении Арарата Мирзояна, есть ли в стране квадроберы

Ранее психолог, кандидат наук Екатерина Каталина заявила НСН, что квадробинг не только не является «опасным» хобби, но и помогает реализовывать творческий и актерский потенциал ребенка. , передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

