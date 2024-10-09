Песков выразил надежду, что Путин не знает о квадроберах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков понадеялся, что президент России Владимир Путин не знает о квадроберах, сообщили РИА Новости.
В ответе на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента отметил, что не стоит преувеличивать популярность этого движения и выразил надежду, что Путин об этом не слышал.
Ранее, 8 октября, Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров лидеров стран СНГ поинтересовался у коллеги из Армении Арарата Мирзояна, есть ли в стране квадроберы
Ранее психолог, кандидат наук Екатерина Каталина заявила НСН, что квадробинг не только не является «опасным» хобби, но и помогает реализовывать творческий и актерский потенциал ребенка. , передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru