РПЦ вслед за Чечней? В России предложили запретить теорию Дарвина в школах

РПЦ И ЧЕЧНЯ ПРОТИВ ДАРВИНА?

21 сентября в Русской православной церкви (РПЦ) призвали не водить школьников в Дарвиновский музей. Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) считает, что там могут «повлиять на детей соответствующим образом». По его мнению, Палеонтологический музей больше подойдет для экскурсий.

«Мы живем в свободной стране, зачем закрывать (про Дарвинский музей – прим. НСН). Но стоило подумать, что водить туда регулярные экскурсии при условии, что этот музей, это направление мысли, находится на строго безбожной позиции, было бы неразумно и непродуктивно», - заявил Макарий в интервью радиостанции «Говорит Москва».

На этой неделе экс-глава правительства Чеченской республики, помощник премьер-министра Муслим Хучиев предложил запретить изучать в российских школах теорию эволюции Чарльза Дарвина. По сообщениям РБК, чиновник уже направил это предложение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. В ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета Хучиев заявил, что теория Дарвина противоречит религиозным убеждением, и «с нее начинается духовное разложение детей».