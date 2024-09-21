РПЦ вслед за Чечней? В России предложили запретить теорию Дарвина в школах
В РПЦ также призвали не пускать детей в Дарвинский музей.
На этой неделе в России призвали к отмене преподавания теории эволюции Дарвина в школах. Инициативу уже поддержали и в РПЦ. Но все же некоторые российские чиновники и биологи выступают против такого предложения, ссылаясь на то, что Россия «перейдет в Средневековье».
РПЦ И ЧЕЧНЯ ПРОТИВ ДАРВИНА?
21 сентября в Русской православной церкви (РПЦ) призвали не водить школьников в Дарвиновский музей. Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) считает, что там могут «повлиять на детей соответствующим образом». По его мнению, Палеонтологический музей больше подойдет для экскурсий.
«Мы живем в свободной стране, зачем закрывать (про Дарвинский музей – прим. НСН). Но стоило подумать, что водить туда регулярные экскурсии при условии, что этот музей, это направление мысли, находится на строго безбожной позиции, было бы неразумно и непродуктивно», - заявил Макарий в интервью радиостанции «Говорит Москва».
На этой неделе экс-глава правительства Чеченской республики, помощник премьер-министра Муслим Хучиев предложил запретить изучать в российских школах теорию эволюции Чарльза Дарвина. По сообщениям РБК, чиновник уже направил это предложение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. В ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета Хучиев заявил, что теория Дарвина противоречит религиозным убеждением, и «с нее начинается духовное разложение детей».
В свою очередь председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников, так как она, по его мнению, может ввести в заблуждение.
«Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная», - заявил он в интервью РИА Новости.
Лукьянов напомнил, что часть известных ученых подвергала сомнению теорию эволюции, за «противоречие ее основополагающих тезисов современной науке». В связи с этим он привел в пример лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна, который был «последовательным критиком дарвинизма».
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев также поддержал идею отмены дарвинизма в российских школах. Он считает, что сейчас система стоит перед выбором, во что учить верить пятиклассников: «в то, что они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы».
«До чего доводит подобное образование, мы можем судить по отошедшему от Бога осатанелому Западу. Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу», - написал Малофеев в своем Telegram-канале.
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И «ЗАПРЕТ ШТАНОВ»
Однако не все в России согласны с предложением Муслима Хучиева. Например, антрополог и ведущий программы «Дробышевский. Человек разумный» Станислав Дробышевский считает, что инициатива исключить теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы на основе религиозных убеждений «приведет общество к Средневековью».
«Движемся в Средневековье с такими предложениями! Все запретить: силу тяжести, теорию относительности, очки и унитазы! Штанов, кстати, в библейские времена на Ближнем Востоке никто тоже не носил», - сыронизировал он в беседе с «Газета.Ru».
В свою очередь биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин также считает невежественной идею убрать из школьной программы теорию Дарвина. По мнению ученого, она имеет доказательную базу, а факты не могут препятствовать духовному развитию населения.
«Это как сказать, что теория всемирного тяготения способствует разложению детей, что представление о том, что два плюс два равно четыре, способствует разложению детей. Это просто факты, факты о реальном мире, установленные современными учеными за гранью каких-то разумных сомнений», - сказал он изданию «Подъем».
Панчин предупредил, что отказ от преподавания теории Дарвина в школах может губительно сказаться на будущем поколении России, а последствия будут иметь комплексный характер. Отмену дарвинизма в российских школах он сравнил с отказом от достижений бактериологии.
Депутат Госдумы, историк Михаил Матвеев тоже выступил против отмены теории Дарвина в российских школах.
«Необходимо давать несколько альтернативных взглядов на происхождение жизни на Земле, среди которых, безусловно, должна быть как теория Дарвина, так и теории божественного происхождения человека. Вообще, насколько мне известно, сам Дарвин не отрицал существование Бога и даже говорил о том, что первоначальную клетку создал Творец, то есть он подразумевал Бога. А дальше уже шла соответствующая цепочка», - заметил политик в интервью изданию «Газета.Ru».
Теория Дарвина — это учение об эволюции английского ученого Чарльза Роберта Дарвина 1859 года. Согласно этой теории, все существующие на Земле виды живых организмов никем не были созданы, а появились естественным путем и постепенно совершенствовались в соответствии с окружающими условиями.
Ранее преподаватель курса «Семьеведение», эксперт по демографии Сергей Галиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил убрать раздел о репродуктивном здоровье из курса «Семьеведение», так как мировая практик, по его словам, показала, что информирование детей по этому вопросу не помогает бороться с венерическими заболеваниями и другими последствиями несемейных связей.
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