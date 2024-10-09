«Обязаны выявлять»: Юрист об ответственности школ за детей-квадроберов
Детей-квадроберов должны вести специализированные органы, которые возьмут их на контроль, отметила в эфире НСН Елизавета Селезнева.
Школы и детсады обязаны выявлять квадроберов, особенно в небольших городах, где дети часто предоставлены сами себе, заявила адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата им. Г.Б. Мирзоева, почетный адвокат России Елизавета Селезнева в пресс-центре НСН.
«Однозначно здесь нужно реагировать и родителям, потому что у нас Конституция говорит, что каждый родитель имеет права и обязанности по воспитанию, содержанию. Но не нужно забывать, что у нас есть воспитательные учреждения, детсады, школы, а также органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, которые обязаны выявлять данные случаи и знать, как на это реагировать. Многие не знают, как правильно донести информацию до граждан, как реагировать. В небольших городах, где подверженность больше, где напрямую дети предоставлены сами себе, потому что родители зарабатывают деньги 24\7… Здесь этот вопрос должен лечь на образовательные учреждения, прежде всего», - сказала Селезнева.
Адвокат отметила, что детей-квадроберов также должны вести специализированные органы.
«Вопиющий случай, когда в Краснодаре дети напали на человека и пытались его погрызть. Дети сформировались в группу, переоделись, встали на ноги и руки и пошли. Здесь должны реагировать уже не только родители, а специализированные органы, которые должны взять на контроль, вести в школах этих детей и знать, как на это реагировать», - добавила она.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН заявила, что депутаты готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов. Однако, по ее словам, в каждом громком случае, когда родители выгуливают детей на поводке, стоит разбираться уже сейчас, передает «Радиоточка НСН».
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