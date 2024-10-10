«Одиночество и тревога»: С какими проблемами россияне чаще всего обращаются к психологу
Подростки часто обращаются к психологам с тревожно-депрессивными расстройствами, отметила в эфире НСН психиатр Надежда Соловьева.
Чаще всего россияне обращаются к психологам с проблемой одиночества и чувства неполноценности, рассказала врач психиатр и член Общественного Совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева в пресс-центре НСН.
«Запросы у населения к психологам отличаются в зависимости от того, в какой сектор они обращаются (в коммерческий или бюджетный – ред. НСН). Но основной запрос – это решение своих психологических проблем, чаще всего ассоциированных с тем, что невозможно быть полноценным человеком. Ты понимаешь, что должен что-то делать, но не можешь ничего начать делать. Фактически, это депрессивные симптомы – не представляешь, каким будет будущее, тревожишься обо всем, беспокоят панические состояния. Также обращаются с проблемой одиночества. Если раньше семья была тем институтом коммуникации, где можно было решить много проблем не выходя за ее пределы, то на сегодняшний день это не так. Иногда из-за своего одиночества людям тоже нужен совет», - сказала Соловьева.
Также она назвала самые распространенные психические расстройства, которые чаще всего встречаются в практике.
«Тревожно-депрессивные расстройства, расстройства аутистического спектра, очень много детей подростков обращаются с этими проблемами. Если говорить о более возрастной группе – это проблемы когнитивного снижения», - добавила собеседница НСН.
Ранее научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава РФ Диана Старунская рассказала, что выйти из осенней депрессии поможет физическая активность, передает «Радиоточка НСН».
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