«Одиночество и тревога»: С какими проблемами россияне чаще всего обращаются к психологу

Также она назвала самые распространенные психические расстройства, которые чаще всего встречаются в практике.

«Тревожно-депрессивные расстройства, расстройства аутистического спектра, очень много детей подростков обращаются с этими проблемами. Если говорить о более возрастной группе – это проблемы когнитивного снижения», - добавила собеседница НСН.

Ранее научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава РФ Диана Старунская рассказала, что выйти из осенней депрессии поможет физическая активность, передает «Радиоточка НСН».

