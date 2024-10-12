«Общество колбасит»: Певец Фомин осудил травлю Мии Бойки из-за квадроберов
У людей удивительным образом хватает времени на все, что только можно обсудить, ситуация с Мией Бойко не стоила и выеденного яйца, сказал НСН Митя Фомин.
Певец Митя Фомин в разговоре с корреспондентом НСН призвал людей думать своей головой, а не примыкать к мнению большинства, как это произошло с артисткой Мией Бойко.
Напомним, на Бойку обрушился шквал критики после инцидента на одном из ее концертов. Тогда в Сеть попало видео, на котором Бойко разговаривает с вышедшей на сцену девочкой в маске котика. Та назвала себя квадробером, а Бойко раскритиковала это увлечение. Фомин сказал, что общество начинает «колбасить», когда кто-то высказывает свое мнение.
«Я считаю, что та ситуация, которая была в СМИ про Мию Бойку, выеденного яйца не стоит. Все сначала ополчились, а потом вдруг стали издавать законы о том, что квадроберов запрещать надо. Мне кажется, общество чуть-чуть колбасит от того, что кто-то высказывает определенное мнение. Люди, совершенно не думая, не разбираясь, начинают примыкать к мнению большинства. Надо же думать головой, надо посмотреть и оценить ситуацию по-своему. У людей удивительным образом хватает времени на все, что только можно обсудить. У них есть, оказывается, мнение по поводу любых вопросов. Они критики, они эксперты, они там еще что-то», - сказал артист на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.
Ранее певица Лолита Милявская рассказала корреспонденту НСН о том, что квадробинг был еще при коммунистах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- TikTok заменит сотни сотрудников искусственным интеллектом
- Молоко подорожало на 12% с начала года
- Блогера Литвина задержали после драки на стадионе
- Одинокие россияне стали угрозой для экономики страны
- Группа The Offspring выпустила новый альбом
- Путин исключил из состава Совета по развитию физкультуры и спорта Шойгу и Винер
- Актера Збруева могут выписать из больницы через пару дней
- СМИ: Сотни человек отравились зефиром из «ВкусВилл»
- Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном
- В Испании нашли настоящую могилу Христофора Колумба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru