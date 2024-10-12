«Общество колбасит»: Певец Фомин осудил травлю Мии Бойки из-за квадроберов

У людей удивительным образом хватает времени на все, что только можно обсудить, ситуация с Мией Бойко не стоила и выеденного яйца, сказал НСН Митя Фомин.

Певец Митя Фомин в разговоре с корреспондентом НСН призвал людей думать своей головой, а не примыкать к мнению большинства, как это произошло с артисткой Мией Бойко.

«Пикачу» против квадроберов: Скандал с Mia Boyka грозит «отменой» певицы

Напомним, на Бойку обрушился шквал критики после инцидента на одном из ее концертов. Тогда в Сеть попало видео, на котором Бойко разговаривает с вышедшей на сцену девочкой в маске котика. Та назвала себя квадробером, а Бойко раскритиковала это увлечение. Фомин сказал, что общество начинает «колбасить», когда кто-то высказывает свое мнение.

«Я считаю, что та ситуация, которая была в СМИ про Мию Бойку, выеденного яйца не стоит. Все сначала ополчились, а потом вдруг стали издавать законы о том, что квадроберов запрещать надо. Мне кажется, общество чуть-чуть колбасит от того, что кто-то высказывает определенное мнение. Люди, совершенно не думая, не разбираясь, начинают примыкать к мнению большинства. Надо же думать головой, надо посмотреть и оценить ситуацию по-своему. У людей удивительным образом хватает времени на все, что только можно обсудить. У них есть, оказывается, мнение по поводу любых вопросов. Они критики, они эксперты, они там еще что-то», - сказал артист на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала корреспонденту НСН о том, что квадробинг был еще при коммунистах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СкандалКультураПевецШоу-бизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры