Суд по делу Чекалиных перенесли из-за самочувствия беременной Лерчек
Заседание суда по делу Лерчек перенесли на 16 марта из-за того, что у беременной блогерши «отнимается нога».
Карета скорой помощи увезла беременную блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) из-за того, что у нее «отнимается нога». Об этом рассказал РИА Новости адвокат бывшего супруга блогерши Артема Чекалина Сергей Гуров.
По его словам, суд в связи с этим перенес заседание.
«Валерии утром вызвали скорую помощь, у нее боль в суставе и отнимается нога, она сейчас на обследовании, от госпитализации отказалась. Суд не стал проводить заседание и отложил его на 16 марта», — сказал собеседник агентства.
По данным Telegram-канала Shot, состояние Лерчек резко ухудшилось, из-за чего она с трудом ходит по дому. Как отмечают СМИ, Чекалиной стало хуже после последнего судебного заседания, на котором она была 19 января. У блогерши также проблемы с мочеполовой системой. Приехавшие минувшим утром на вызов врачи дали девушке обезболивающее, рекомендовали постельный режим.
Ранее, 30 декабря стало известно, что беременной блогерше Чекалиной провели операции на почки. Тогда возлюбленный блогерши, от которого она и ждет ребенка, Луис Сквиччиарини сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и с ребенком все в порядке.
«Боли были сильные, особенно по ночам. Поэтому врачи решили делать операцию. Спасибо за вашу поддержку и сообщения с добрыми словами», — поделился Сквиччиарини в своих соцсетях.
С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.
Напомним, в ноябре появилась информация о том, что Лерчек ожидает ребенка от ее тренера по танцам Сквиччиарини. Некоторое время спустя блогерша озвучила предполагаемый срок родов: они запланированы на март. Чекалина выражает надежду на то, что судебное разбирательство завершится до наступления этой даты.
При этом Лерчек и ее избранник пока не располагают информацией о том, кто у них появится — мальчик или девочка.
Заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН объяснила, как беременность блогера Валерии Чекалиной может повлиять на решение суда по ее делу.
«Суд может отсрочить исполнение наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Отсрочка рассматривается судом, если назначено наказание, не связанное с лишением свободы, либо лишение свободы не более пяти лет, отсутствует рецидив, либо суд приходит к выводу, что исправление возможно без немедленной изоляции. Если же наказание окажется свыше пяти лет, то, скорее всего, она будет взята под стражу. <...> Не исключаю, что эта беременность, в том числе, и для того, чтобы облегчить ее участь, связанную с уголовным делом. Наверное, это тоже один из способов защиты», — сказала Айвар.
Юрист Екатерина Гордон, в свою очередь, выступала в защиту блогера Чекалиной. Правозащитница заявляла, что Чекалина стала «жертвой обстоятельств» и неверно выбранной линии защиты. По словам Гордон, вывод средств мог быть связан с разводом, чтобы Артем не делился ими с супругой.
«Я была тем юристом, которая помогала [ей] мирно развестись. Очень жаль, что Лера не доверилась мне, потому как принципиально хотела защищать ее. Убеждена в том, что она не виновата: скорее, Артем выводил деньги, чтобы не делиться с ней при разводе. А я предупреждала и ее, и его, что это может закончиться серьезным сроком. <...> Говорила им, что надо биться друг за друга. Обидно, что Лера не выбрала отдельную от Артема линию защиты. Она не была заинтересованным лицом, не получала этих денег. Это были арабские счета», — заявила Гордон.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Чекалина и ее бывший супруг Артем фигурируют в уголовном деле по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — речь идет о проведении валютных операций, связанных с переводом денег на счета нерезидентов, при помощи поддельных документов.
Суть обвинения связана с реализацией фитнес‑марафонов под брендом Лерчек. Следствие полагает, что Чекалина совместно с соучастниками осуществляла продажу обучающих курсов в сети Интернет. При этом заключались договоры с иностранной организацией, а денежные средства перечислялись на счета банка за рубежом.
При этом в органы, наделенные полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие ложные данные: в них искажались основания, цели и назначение осуществленных денежных переводов. В результате указанных действий за границу было выведено около 251 миллиона рублей.
Роман Вишняк, принимавший участие в схеме, признал свою вину в полном объеме и предоставил свидетельские показания против блогера. Суд приговорил его к двумя годам шести месяцам лишения свободы.
БАНКРОТСТВО И РОСКОШНЫЕ УКРАШЕНИЯ
На днях стало известно, что в рамках следственных действий у Чекалиной изъяли более 20 комплектов ювелирных изделий премиальных марок и около 46 миллионов рублей наличными. Обыск проводился в жилище знаменитости, и в ходе него были конфискованы 22 комплекта украшений, среди которых — изделия известных брендов Van Cleef&Arpels, Cartier и Graff. В перечень изъятых предметов вошли восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья, а также три часа марок Rolex, Cartier и Chopard.
При этом защита блогера в суде объявила, что на драгоценности арест не накладывался, и вещественными доказательствами данное имущество не признавалось, поэтому нет законных оснований для его дальнейшего нахождения на хранении. Исходя из этого, юристы потребовали вернуть подзащитной изъятые украшения и часы, подчеркнув, что из‑за нахождения под домашним арестом она лишена возможности зарабатывать.
Представители суда, в свою очередь, сообщили, что окончательный статус изъятых драгоценностей будет определен только после вынесения итогового решения по уголовному делу.
Кроме того, Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства в отношении Лерчек из‑за задолженности, приближающейся к 200 миллионам рублей. Если суд удовлетворит требование о банкротстве, все имущество блогерши, включая долю в компании «Би Фит», будет выставлено на торги, а деятельность индивидуального предпринимателя — прекращена. Кроме того, в течение пяти лет ей будет запрещено регистрироваться в качестве ИП или занимать должность директора в какой‑либо организации.
