По его словам, суд в связи с этим перенес заседание.

«Валерии утром вызвали скорую помощь, у нее боль в суставе и отнимается нога, она сейчас на обследовании, от госпитализации отказалась. Суд не стал проводить заседание и отложил его на 16 марта», — сказал собеседник агентства.



По данным Telegram-канала Shot, состояние Лерчек резко ухудшилось, из-за чего она с трудом ходит по дому. Как отмечают СМИ, Чекалиной стало хуже после последнего судебного заседания, на котором она была 19 января. У блогерши также проблемы с мочеполовой системой. Приехавшие минувшим утром на вызов врачи дали девушке обезболивающее, рекомендовали постельный режим.

Ранее, 30 декабря стало известно, что беременной блогерше Чекалиной провели операции на почки. Тогда возлюбленный блогерши, от которого она и ждет ребенка, Луис Сквиччиарини сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и с ребенком все в порядке.

«Боли были сильные, особенно по ночам. Поэтому врачи решили делать операцию. Спасибо за вашу поддержку и сообщения с добрыми словами», — поделился Сквиччиарини в своих соцсетях.



С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.

Напомним, в ноябре появилась информация о том, что Лерчек ожидает ребенка от ее тренера по танцам Сквиччиарини. Некоторое время спустя блогерша озвучила предполагаемый срок родов: они запланированы на март. Чекалина выражает надежду на то, что судебное разбирательство завершится до наступления этой даты.



При этом Лерчек и ее избранник пока не располагают информацией о том, кто у них появится — мальчик или девочка.

