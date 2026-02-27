В многоэтажке в Южном Бутово прогремел взрыв

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, в нескольких квартирах выбило окна. По предварительным данным, информации о пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, инцидент произошел в многоэтажке на улице Кадырова в районе Южное Бутово. В результате взрыва поврежден балкон, также видны следы горения. Обстоятельства произошедшего уточняются.