Трамп заявил о желании смягчить санкции против России
Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы добиться смягчения санкций против России после достижения договоренности по Украине. По его словам, он стремится как можно быстрее урегулировать конфликт.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее отмечал, что решение о возможном введении новых ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров. Он заявлял, что Вашингтон оценит ситуацию по итогам диалога.
18 февраля The Economist писал, что российские власти якобы рассматривали вариант, при котором иностранным компаниям, передавшим бизнес в России местному менеджменту без права обратного выкупа, могли бы позволить вернуть активы в обмен на снятие санкций. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал эту публикацию недостоверной.
В Москве ранее заявляли, что считают западные санкции нелегальными и неэффективными, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Рок и поп сплелись воедино: Кого включат в Зал славы рок-н-ролла
- В многоэтажке в Южном Бутово прогремел взрыв
- Генерал Попов назвал возможный маршрут беспилотников к Москве
- Вместо офиса — за станок: В России предсказали бум интереса к рабочим профессиям
- «НАШЕ Радио» назвало лауреатов премии «Чартова Дюжина»
- Зеленский назначил экс-премьера Британии Риши Сунака своим советником
- Силы ПВО сбили 29 беспилотников над тремя регионами России
- «Союзмультфильм» планирует локализовать выпуск игрушек в России
- Гид назвал возможные причины пропажи пятерых туристов в Пермском крае
- Соседи считают, что похитителя девочки в Смоленске «переклинило»