Трамп заявил о желании смягчить санкции против России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы добиться смягчения санкций против России после достижения договоренности по Украине. По его словам, он стремится как можно быстрее урегулировать конфликт.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее отмечал, что решение о возможном введении новых ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров. Он заявлял, что Вашингтон оценит ситуацию по итогам диалога.

Переговоры по Украине перенесли на фоне обещаний Трампа подписать сделку за месяц

18 февраля The Economist писал, что российские власти якобы рассматривали вариант, при котором иностранным компаниям, передавшим бизнес в России местному менеджменту без права обратного выкупа, могли бы позволить вернуть активы в обмен на снятие санкций. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал эту публикацию недостоверной.

В Москве ранее заявляли, что считают западные санкции нелегальными и неэффективными, передает «Радиоточка НСН».

