Трамп заявил о желании смягчить санкции против России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы добиться смягчения санкций против России после достижения договоренности по Украине. По его словам, он стремится как можно быстрее урегулировать конфликт.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее отмечал, что решение о возможном введении новых ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров. Он заявлял, что Вашингтон оценит ситуацию по итогам диалога.