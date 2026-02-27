Стимуляция рабочих профессий идет на уровне и работодателей, и государства, все больше молодых людей выбирают такие специальности, а конкурсы в колледжи не уступают конкурсам в хорошие вузы. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Лидерами среди специалистов, которых работодатели искали чаще всего, стали техники — за год число вакансий выросло на 115%. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авито Работа и Нетология». На втором месте по спросу оказались литейщики (плюс 106%), на третьем сварщики (их искали на 95% чаще). По словам Ветеркова, популяризация рабочих профессий идет как на уровне работодателей, так и на уровне государства.

«Период невостребованности рабочих профессий закончился лет пять назад. За последние пять лет дефицит наблюдается практически по всем специальностям. У компаний большой спрос на то, чтобы школьники шли в колледжи, а не в вузы. Идет стимуляция рабочих профессий и на уровне работодателей, которые улучшают условия труда (представители рабочих профессий — это “новые айтишники” ближайших пяти-десяти лет), и на уровне государства», — сказал Ветерков.