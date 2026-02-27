Вместо офиса — за станок: В России предсказали бум интереса к рабочим профессиям
Молодые люди все чаще идут в колледжи после девятого класса, где получают рабочие специальности, эта тенденция сохранится и в ближайшие несколько лет, сказал НСН Александр Ветерков.
Стимуляция рабочих профессий идет на уровне и работодателей, и государства, все больше молодых людей выбирают такие специальности, а конкурсы в колледжи не уступают конкурсам в хорошие вузы. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Лидерами среди специалистов, которых работодатели искали чаще всего, стали техники — за год число вакансий выросло на 115%. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авито Работа и Нетология». На втором месте по спросу оказались литейщики (плюс 106%), на третьем сварщики (их искали на 95% чаще). По словам Ветеркова, популяризация рабочих профессий идет как на уровне работодателей, так и на уровне государства.
«Период невостребованности рабочих профессий закончился лет пять назад. За последние пять лет дефицит наблюдается практически по всем специальностям. У компаний большой спрос на то, чтобы школьники шли в колледжи, а не в вузы. Идет стимуляция рабочих профессий и на уровне работодателей, которые улучшают условия труда (представители рабочих профессий — это “новые айтишники” ближайших пяти-десяти лет), и на уровне государства», — сказал Ветерков.
Собеседник НСН добавил, что сегодня молодежь активно идет в рабочие профессии.
«Конкурс в колледжи достаточно приличный, порой на уровне хороших вузов. У нынешних школьников есть яркая потребность в том, чтобы достаточно рано стать независимыми. Они рассматривают для себя два направления — либо развитие собственного бизнеса, либо получение специальности в колледже и начало работы по специальности на втором-третьем курсе. Работодатели должны перестроиться, и тогда молодежь, увидев, что в этих профессиях можно развиваться, строить карьеру, повышать уровень квалификации, еще больше будет уделять этому внимания. Молодые люди видят, что сварщики хорошей квалификации зарабатывают 250-300 тысяч рублей в месяц. Эти деньги не всегда можно заработать в офисе на должности маркетолога, аналитика, бухгалтера, юриста. Если профессионал дорастет до сварщика четвертого, пятого или шестого разряда, он может начать заниматься и управлением — стать начальником бригады, получить высшее образование и стать, например, начальником цеха», — подчеркнул эксперт.
Ветерков указал на то, что среди представителей рабочих профессий стало больше женщин.
«Сейчас то, что на определенные профессии берут только мужчин, — скорее стереотип. Женщин становится больше, но если мы говорим про рабочие профессии, такие, как токарь, слесарь, монтажник, техник, конечно, пока мужчин больше», — заявил собеседник НСН.
В заключение Ветерков предсказал рост интереса к рабочим специальностям в ближайшие годы.
«В ближайшие годы востребованность рабочих профессий сохранится и будет только нарастать», — подытожил он.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что квалицированные электрики наиболее востребованы в ряде регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутию. При официальном трудоустройстве специалистам готовы предложить оклад в 250-300 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
