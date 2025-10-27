Розыгрыши и курсы: Как вернуть деньги, отданные взломщикам страниц блогеров

«Государство не должно быть репрессивной машиной. Надо делать правовое поле. Очень большой пласт работы при создании этой нормативной базы и, возможно, IT-инструментов, которые смогли бы понимать, кто писал от имени этого аккаунта. Если говорить про кейс с Долиной, то тут довольно понятные основания, по которым было вынесено решение. По материалам, которые я видел, продажа квартиры состоялась за 112 миллионов рублей, а ее реальная стоимость — 195 миллионов рублей. Соответственно, это сделка не по рыночным ценам. Через этот инструмент и было признание сделки недействительной, а покупателя признали недобросовестным. Но, если мы говорим про кейсы, когда человек увидел, что его любимый блогер проводит конкурс или запускает курсы, человек переводит деньги, а потом оказывается, что это делал не блогер, а мошенник, то вот такие деньги фактически невозможно вернуть. Необходимо найти самого получателя денежных средств, а это чаще всего невозможно. Логично, что денежные средства никто не вернет», — сказал собеседник НСН.

Знаменитости стали новой целью для фишинговых атак мошенников. В июле начали активно взламывать известных российских блогеров – Александру Митрошину, в августе – Иду Галич, Елену Блиновскую и Валерию Чекалину, известную в сети как Лерчек, в сентябре был взломан аккаунт блогера Димы Масленникова, а в октябре Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Мошенники, взломавшие страницы артистов, продолжают подогревать интерес подписчиков, распространяя фейковые новости о знаменитостях с призывом принять участие в розыгрыше призов. Чтобы забрать заветный приз, необходимо заплатить злоумышленникам существенную сумму.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов посетовал в пресс-центре НСН на то, что сегодня нет механизма подтверждения взлома личного аккаунта.

