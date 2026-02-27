Трамп заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы

Президент США Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата» Кубы, отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом. Его заявление приводит Bloomberg со ссылкой на корреспондента Джоша Уингроу.

По словам Трампа, кубинские власти ведут переговоры с Вашингтоном, однако страна испытывает серьезные экономические трудности. Он заявил, что у острова «большие неприятности» и «нет денег», после чего добавил, что США могут пойти на «дружеский захват».

Бойня и перестрелка: Что известно о вторжении катера под флагом США в воды Кубы

Ранее Трамп уже выступал с жесткими заявлениями в адрес Гаваны, утверждая, что кубинское правительство находится в уязвимом положении.

В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна готова к обороне, и подчеркнул, что подобные угрозы звучали и от предыдущих американских администраций, передает «Радиоточка НСН».

