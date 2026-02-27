Около 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после обстрела
Около 30 тысяч жителей Белгорода остаются без электроснабжения после ночных ракетных ударов по объектам энергетики. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ситуация остается крайне тяжелой.
Глава региона уточнил, что ранее без света находились 60 тысяч человек, а без тепла — 70 тысяч. В ходе восстановительных работ котельные получили резервные генераторы, и тепло уже подано к домам. Теперь управляющим компаниям предстоит восстановить циркуляцию теплоносителя внутри зданий.
Для домов, полностью зависящих от электроэнергии, власти задействуют дополнительные генераторы, предоставленные правительством РФ. В зоне поражения находятся 49 таких многоквартирных домов. Подключение резервного питания планируется завершить к утру.
По словам Гладкова, энергетики продолжают восстановительные работы, однако заранее определить очередность подключения невозможно. В ближайшие часы число отключенных потребителей, как ожидается, сократится в два раза, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Генерал Попов назвал возможный маршрут беспилотников к Москве
- Вместо офиса — за станок: В России предсказали бум интереса к рабочим профессиям
- «НАШЕ Радио» назвало лауреатов премии «Чартова Дюжина»
- Зеленский назначил экс-премьера Британии Риши Сунака своим советником
- Силы ПВО сбили 29 беспилотников над тремя регионами России
- «Союзмультфильм» планирует локализовать выпуск игрушек в России
- Гид назвал возможные причины пропажи пятерых туристов в Пермском крае
- Соседи считают, что похитителя девочки в Смоленске «переклинило»
- Инфляция в России замедлилась до 5,81%
- «Кузя» или «Лягушка»? Кинотеатры раскрыли, кто в марте соберет миллиард