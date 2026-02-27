В Зал славы рок-н-ролла сегодня совершенно спокойно могут пробиться и поп-исполнители, строгие границы давно стерлись, каждый из претендентов на 2026 год достоин этого статуса. Об этом НСН заявил музыкальный критик Илья Легостаев.

Организаторы Зала славы рок-н-ролла объявили список претендентов на 2026 год. В него вошли 17 музыкантов и коллективов, включая Oasis, Пинк, Wu-Tang Clan, Мэрайю Кэри, Шакиру, Iron Maiden, Фила Коллинза, Sade, Билли Айдола и Лорин Хилл. Легостаев заявил, что каждый из этих исполнителей достоин войти в Зал славы рок-н-ролла.

«Между рок-н-роллом и поп-музыкой уже не стоит “Берлинская стена”, к которой мы все привыкли в 1980-х. Вообще однообразие — это такая постсоветская черта, когда музыка являлась поводом для очень серьезных разногласий. В западном мире все проще. Словосочетание “Зал славы рок-н-ролла” и Мэрайя Кэри, может быть, не очень подходят друг к другу, но в последнее время это солидные институции, хочется учитывать музыкальные заслуги, стаж, влияние на музыкальную индустрию. Поэтому каждый из этого списка, мне кажется, очень даже в кассу», — сказал Легостаев.