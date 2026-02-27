Рок и поп сплелись воедино: Кого включат в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году
Многие музыканты не могут пробиться в Зал славы рок-н-ролла из-за бюрократических проволочек, между тем этот статус не дает артисту никаких привилегий, сказал НСН Илья Легостаев.
В Зал славы рок-н-ролла сегодня совершенно спокойно могут пробиться и поп-исполнители, строгие границы давно стерлись, каждый из претендентов на 2026 год достоин этого статуса. Об этом НСН заявил музыкальный критик Илья Легостаев.
Организаторы Зала славы рок-н-ролла объявили список претендентов на 2026 год. В него вошли 17 музыкантов и коллективов, включая Oasis, Пинк, Wu-Tang Clan, Мэрайю Кэри, Шакиру, Iron Maiden, Фила Коллинза, Sade, Билли Айдола и Лорин Хилл. Легостаев заявил, что каждый из этих исполнителей достоин войти в Зал славы рок-н-ролла.
«Между рок-н-роллом и поп-музыкой уже не стоит “Берлинская стена”, к которой мы все привыкли в 1980-х. Вообще однообразие — это такая постсоветская черта, когда музыка являлась поводом для очень серьезных разногласий. В западном мире все проще. Словосочетание “Зал славы рок-н-ролла” и Мэрайя Кэри, может быть, не очень подходят друг к другу, но в последнее время это солидные институции, хочется учитывать музыкальные заслуги, стаж, влияние на музыкальную индустрию. Поэтому каждый из этого списка, мне кажется, очень даже в кассу», — сказал Легостаев.
При этом лишь для десяти номинантов это первое выдвижение в карьере. Собеседник НСН пояснил, почему семь артистов не смогли пробиться в Зал славы рок-н-ролла раньше.
«Полагаю, что у них есть своя бюрократия, свой чиновничий аппарат. Вполне возможно, что предполагается, что артист должен присутствовать на церемонии, а может быть, даже выступить. Не во все графики это вписывается. По-моему, это больше чиновничья, нежели идеологическая возня», — добавил критик.
В заключение Легостаев отметил, что Зал славы рок-н-ролла никак не повлияет на дальнейшую карьеру исполнителей.
«Думаю, в музыкальном мире это не работает так, как, например, премия “Оскар” в киномире. Ни одно звание не помогает продавать альбомы и билеты, делать показатели в стримингах. В музыке артист хорош настолько, насколько хороша его музыка», — подытожил он.
Ранее экс-участник квартета The Beatles Пол Маккартни заявил, что британский певец Джо Кокер заслуживает включения в Зал славы рок-н-ролла.
Горячие новости
- СМИ: Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
- Трамп заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы
- Около 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после обстрела
- Юрист рассказала, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
- Рок и поп сплелись воедино: Кого включат в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году
- В многоэтажке в Южном Бутово прогремел взрыв
- Генерал Попов назвал возможный маршрут беспилотников к Москве
- Вместо офиса — за станок: В России предсказали бум интереса к рабочим профессиям
- «НАШЕ Радио» назвало лауреатов премии «Чартова Дюжина»
- Зеленский назначил экс-премьера Британии Риши Сунака своим советником