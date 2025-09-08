Завершено расследование в отношении блогера Лерчек

Расследование в отношении блогера Лерчек Чекалиной и её бывшего мужа Артёма завершено, сообщает Telegram-канал «112».

Налоговая заблокировала счета блогера Лерчек и ее экс-мужа

Женщина и её экс-супруг начали знакомиться с материалами дела, которое насчитывает 15 томов.

Чекалиных обвиняли в неуплате налогов на 1 млрд рублей и отмывании денег, но они сумели закрыть долги. В настоящее время остался незаконный вывод средств в ОАЭ. Речь о 250 млн рублей за один из марафонов Лерчек.

Ранее Троицкий районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Чекалиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

