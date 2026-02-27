Генерал Попов назвал возможный маршрут беспилотников к Москве

Он отметил, что пуски могли осуществляться с территорий Харьковской и Сумской областей, где ведутся действия «в интересах безопасности» Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь средства ПВО уничтожили 29 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы, передает «Радиоточка НСН».

