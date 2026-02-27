Эпштейн 17 раз посещал Белый дом в период президентства Клинтона

Финансист Джеффри Эпштейн 17 раз посещал Белый дом во время президентства Билла Клинтона. Об этом заявил председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.

По его словам, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон накануне подтвердила эти данные. Комер также сообщил, что, по имеющейся информации, Билл Клинтон как минимум 27 раз летал на самолете Эпштейна. Он отметил, что намерен задать экс-президенту вопросы по этому поводу на слушаниях.