Эпштейн 17 раз посещал Белый дом в период президентства Клинтона

Финансист Джеффри Эпштейн 17 раз посещал Белый дом во время президентства Билла Клинтона. Об этом заявил председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.

По его словам, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон накануне подтвердила эти данные. Комер также сообщил, что, по имеющейся информации, Билл Клинтон как минимум 27 раз летал на самолете Эпштейна. Он отметил, что намерен задать экс-президенту вопросы по этому поводу на слушаниях.

Опять «запачкался»: В чем собирается признаться Клинтон из-за дела Эпштейна

В пятницу Клинтон должен дать показания комитету конгресса. Выездное заседание проходит в пригороде Нью-Йорка, в центре исполнительских искусств Чаппакуа. Как сообщается, супруги Клинтон ранее отказывались явиться, однако согласились на закрытый формат слушаний в городе своего проживания.

Накануне Хиллари Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит встреч с ним и никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, передает «Радиоточка НСН».

