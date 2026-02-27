СМИ: Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти

Украина до приостановки поставок в январе использовала нефтепровод «Дружба» для экспорта собственной нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, по трубопроводу шли как объемы украинской нефти, так и значительно большие партии российской. Как утверждают собеседники издания, Украина ежемесячно закачивала в «Дружбу» около 40 тысяч тонн нефти.