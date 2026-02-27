СМИ: Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
Украина до приостановки поставок в январе использовала нефтепровод «Дружба» для экспорта собственной нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, по трубопроводу шли как объемы украинской нефти, так и значительно большие партии российской. Как утверждают собеседники издания, Украина ежемесячно закачивала в «Дружбу» около 40 тысяч тонн нефти.
В материале отмечается, что остановка поставок лишает Киев части экспортной выручки, необходимой для сокращения бюджетного дефицита.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина пытается убедить структуры Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по «Дружбе». По его словам, это не соответствует действительности. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение провести инспекцию нефтепровода для оценки его технического состояния, передает «Радиоточка НСН».
