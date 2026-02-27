Юрист рассказала, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе

Супруги могут избежать затрат в сотни тысяч рублей при разводе, если заранее договорятся о разделе имущества и оформят соглашение до суда. Об этом NEWS.ru заявила юрист Лариса Феттер.

По ее словам, судебные споры о разделе имущества нередко длятся годами и требуют значительных расходов.