Студентов Вышки подали на «Чайф»

Концертный директор сразу трех популярных рок-групп «Чайф», «Пилот» и «F.P.G.», продюсер и организатор фестиваля «Доброфест» Даниил Петровский в своей профессии готов ко всему и умеет найти подход к любому артисту. Об этом он заявил на встрече со студентами ВШЭ, которые только постигают профессию продюсера, работая с опытными наставниками.

В современной музыкальной индустрии продюсер играет ключевую роль в развитии карьеры артиста, определяя его имидж, музыкальный стиль и стратегию продвижения на рынке. Разработка уникального бренда, создание музыкального контента и организация концертов – грамотное управление этими процессами критически важно для успеха артиста и его устойчивого положения на музыкальном Олимпе.

Образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» (УвАВИ) готовит студентов НИУ ВШЭ к профессиональной деятельности сразу в трех индустриях – музыка, кино и организация зрелищных мероприятий. Выездные занятия и работа с такими профессионалами, как Даниил Петровский, позволяют студентам факультета креативных индустрий больше узнать о backstage-секретах музыкального закулисья.

«К каждому артисту нужен свой подход, так что в этой профессии нужно быть готовым ко всему!», - утверждает Петровский, в ответ на многочисленные вопросы студентов.

Как заявить о себе в индустрии и стать концертным директором? Как происходит взаимодействие артиста с продюсером? Как сохранить гармонию в творческом коллективе? Чем отличаются продюсер, директор и менеджер? Кто из них главнее в создании творческого продукта? Какими знаниями и опытом должен обладать концертный директор? И, наконец, как проходит организация гастролей и концертов?

«Порой вы должны быть и родителем, и помощником, и другом для артиста или группы, не забывая при этом о всех важных организационных моментах», – отвечает Даниил Петровский. Ведь, артист, как натура творческая, порой, бывает непредсказуем, и именно концертный директор должен регулировать это, ведь на нём лежит ответственность за мероприятие, на которое зрители уже купили билеты. А еще организация графика гастролей, работа с рекламодателями и даже решение личных проблем артиста.

Добавим, что индустриальными партнерами образовательного профиля «Управление в аудиовизуальных индустриях» факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо «взлома» громких премьер сезона, пресс-конференций в пресс-центре НСН, выездных занятий на базе «Яндекс. Музыки» и «Мультимедиа Холдинга» у студентов проходят занятия на базе аналоговой студии звукозаписи Vintage Records, московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

