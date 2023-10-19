Когда клипмейкеры завидуют студентам

Молодые продюсеры, студенты факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ наладили производство видеоклипов для продвижения молодых музыкантов, победителей всероссийских музыкальных конкурсов.

Образовательный профиль “Управление в аудиовизуальных индустриях” (УвАВИ) готовит студентов «Вышки» к профессиональной деятельности сразу в трех индустриях – музыка, кино и организация зрелищных мероприятий. В октябре будущие продюсеры приняли активное участие в организации съемок видеоклипов на песни победителей всероссийского конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра», который в 2023 году провело «НАШЕ Радио» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

И если в своем первом клипе «Салат», для молодого музыканта NAFA (Евгений Луценко) студенты больше знакомились с процессом и выступали в роли актеров массовых сцен, то уже в своем втором клипе на песню «Не кино» музыканта ТОВЕ (Антон Горнобатов), будущие продюсеры участвовали в организации съемочного процесса на всех этапах производства, в качестве ассистентов режиссера.

Что такое раскадровка и чем сценарный план отличается от плана сцены в кадре? Как создать правильный образ каждой строки в песне и подобрать реквизит? Где взять актеров, как их мотивировать и управлять съемками? И, самое главное, как успеть все сделать в режиме жесточайшего временного цейтнота?! Всему этому студентов в полевых условиях обучали ведущие режиссеры и клипмейкеры продюсерского центра «Молодые ветра».

«Это, скорее, была не учеба, а полноценная проектная работа наших студентов, – рассказала НСН преподаватель ВШЭ Елена Теплинская. – Признаюсь, мы специально задали им высокий темп подготовительных работ, в уверенности, что кто-то не дойдет до финиша. Но, справились все на очень достойном уровне! Мне даже клипмейкер, с которым работали наши студенты, признался, что сам хотел бы в своей юности учиться в универе, где дают такой же опыт и знания, но машину времени для него еще не придумали», – смеясь, рассказала преподаватель.

«А мы думали, что не выживем в таком темпе, или что нас выгонят со съемочной площадки, поэтому бежали еще быстрее за своим режиссером! Это уникальный опыт – придумать, организовать и сделать оригинальный музыкальный продукт – клип к новой песне. Мы с нетерпением ждем дальнейших стажировок и выездных занятий нашего профиля», - признались НСН студенты УвАВИ НИУ ВШЭ после съемок клипа.

Новый образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» был образован на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ в 2022 году. Индустриальными партнерами профиля являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо съемок музыкальных клипов и выездных занятий на базе «Яндекс.Музыки» и «Мультимедиа Холдинга» у студентов запланированы занятия на базе «VK Музыка», московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

