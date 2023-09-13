Музыкальная индустрия поможет ВШЭ готовить продюсеров
Новый образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ собрал уникальных индустриальных партнеров профиля сразу в трех креативных индустриях – кино, музыка и зрелища. Начались выездные занятия на базе ведущих российских компаний, киностудий и продюсерских центров.
Студенты факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ проходят обучение на базе музыкальных радиостанций «Мультимедиа Холдинга» и запускают собственные стартапы – аудиоподкасты на уникальном оборудовании студии звукозаписи «Винтаж Рекордс».
Совместный проект одного из ведущих университетов страны с ЗАО «Мультимедиа Холдинг» (ММХ) продолжается уже четыре года, но после того, как ММХ стал индустриальным партнером нового образовательного профиля ВШЭ «Управление в аудиовизуальных индустриях» (УвАВИ), начались выездные занятия будущих музыкальных продюсеров на базе ММХ.
Какой канал для продвижения музыки более эффективен на сегодняшний день: традиционное радио или современный стрим? Ответы на этот вопрос студенты ищут в студиях радиостанций «Наше Радио», «Радио Джаз» и «Рок ФМ». Как информационно поддержать гастрольный тур или концерт популярного артиста, расскажут в пресс-центре НСН. Кто сегодня из музыкантов выпускает винил и почему его продажи бьют все рекорды, знают на единственном в России заводе виниловых пластинок «Ультра Продакшн». И как уникальный белый рояль студии звукозаписи «Винтаж Рекордс» собрал здесь не только рокеров, но и ведущих классических и джазовых музыкантов страны, рассказывают саундпродюсеры холдинга.
Первое выездное занятие студентов ВШЭ было посвящено формированию музыкального эфира популярной радиостанции, изучению студии «Нашего Радио» и секретам ведения прямого эфира. На втором занятии в профессиональной студии звукозаписи «Винтаж Рекордс» студенты профиля УвАВИ не только приняли участие в организации звукозаписи известного музыкального коллектива, но и смогли реализовать на уникальном ламповом оборудовании свои студенческие подкасты, которые зазвучали по-новому.
«Очень понравилось, что с нами работают преподаватели, которые не просто по учебнику читают лекции, а в реальном времени работают в музыкальной индустрии. Это невероятно интересно – узнавать о настоящих секретах мастерства, о которых обычно не говорят. Очень полезно погружаться в индустрию музыки под таким опытным руководством», - рассказали НСН студенты УвАВИ НИУ ВШЭ после посещения выездных занятий в ММХ.
Новый образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» был образован на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ в 2022 году. Индустриальными партнерами профиля являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо выездных занятий на базе ММХ у студентов запланированы занятия на базе ведущих российских стриминговых сервисов «Яндекс Музыка» и «VK Музыка», московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия снялась с командного чемпионат мира по гимнастике из-за допуска РФ
- Вышел первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»
- Музыкальная индустрия поможет ВШЭ готовить продюсеров
- Aurus оценил коммерческий вариант мотоцикла Merlon в 12 млн рублей
- «Авито Работа»: нехватка кадров в российском IT за год выросла в 3,5 раза
- Собянин назвал срок запуска комплекса при инфекционной больнице на севере Москвы
- Бородин отказался платить Козловскому рубль по иску о защите чести
- Лавров: Сотрудничество РФ и КНДР не будет подвержено влиянию Запада
- Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов
- Путин: у России и КНДР есть возможности для военного сотрудничества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru