Музыкальная индустрия поможет ВШЭ готовить продюсеров

Студенты факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ проходят обучение на базе музыкальных радиостанций «Мультимедиа Холдинга» и запускают собственные стартапы – аудиоподкасты на уникальном оборудовании студии звукозаписи «Винтаж Рекордс».

Совместный проект одного из ведущих университетов страны с ЗАО «Мультимедиа Холдинг» (ММХ) продолжается уже четыре года, но после того, как ММХ стал индустриальным партнером нового образовательного профиля ВШЭ «Управление в аудиовизуальных индустриях» (УвАВИ), начались выездные занятия будущих музыкальных продюсеров на базе ММХ.

Какой канал для продвижения музыки более эффективен на сегодняшний день: традиционное радио или современный стрим? Ответы на этот вопрос студенты ищут в студиях радиостанций «Наше Радио», «Радио Джаз» и «Рок ФМ». Как информационно поддержать гастрольный тур или концерт популярного артиста, расскажут в пресс-центре НСН. Кто сегодня из музыкантов выпускает винил и почему его продажи бьют все рекорды, знают на единственном в России заводе виниловых пластинок «Ультра Продакшн». И как уникальный белый рояль студии звукозаписи «Винтаж Рекордс» собрал здесь не только рокеров, но и ведущих классических и джазовых музыкантов страны, рассказывают саундпродюсеры холдинга.

Первое выездное занятие студентов ВШЭ было посвящено формированию музыкального эфира популярной радиостанции, изучению студии «Нашего Радио» и секретам ведения прямого эфира. На втором занятии в профессиональной студии звукозаписи «Винтаж Рекордс» студенты профиля УвАВИ не только приняли участие в организации звукозаписи известного музыкального коллектива, но и смогли реализовать на уникальном ламповом оборудовании свои студенческие подкасты, которые зазвучали по-новому.

«Очень понравилось, что с нами работают преподаватели, которые не просто по учебнику читают лекции, а в реальном времени работают в музыкальной индустрии. Это невероятно интересно – узнавать о настоящих секретах мастерства, о которых обычно не говорят. Очень полезно погружаться в индустрию музыки под таким опытным руководством», - рассказали НСН студенты УвАВИ НИУ ВШЭ после посещения выездных занятий в ММХ.

Новый образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» был образован на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ в 2022 году. Индустриальными партнерами профиля являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо выездных занятий на базе ММХ у студентов запланированы занятия на базе ведущих российских стриминговых сервисов «Яндекс Музыка» и «VK Музыка», московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

