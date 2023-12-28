Молодежный пресс-центр собрал тысячу публикаций в ведущих СМИ

Образовательный профиль “Управление в аудиовизуальных индустриях” (УвАВИ) готовит студентов «Вышки» к профессиональной деятельности сразу в трех индустриях – музыка, кино и организация зрелищных мероприятий. В ноябре-декабре, на базе индустриального партнера профиля информационного агентства НСН, будущие продюсеры организовали молодежный пресс-центр и провели 8 пресс-конференций, посвященных самым заметным событиям в креативных индустриях страны. По данным исследовательского агентства «Медиалогия» 1015 новостей, статей, интервью и репортажей опубликовали ведущие российские СМИ по итогам пресс-конференций, организованных студентами ВШЭ в рамках курса «Продюсирование медиасобытий в аудиовизуальных индустриях».

Почему сказки стали трендом российского кинематографа? За что отменили фильм «Брат-3»? Сколько заработают на корпоративах российские музыканты в этом году? Сможет ли нейросеть писать классическую музыку и грозит ли безработица режиссерам? Искусство в эпоху санкций? Модные итоги года? И чем «Слово пацана» отличается от «Чебурашки»? Ответы на эти и другие вопросы молодые продюсеры нашли у 24 ведущих индустриальных экспертов, режиссеров, композиторов и музыкантов, которые стали спикерами молодежного пресс-центра на базе НСН.

«Отличный опыт! Студенты сами придумывали темы пресс-конференций, которые интересны именно молодежи. Сами подбирали спикеров, авторитетных именно для молодых людей, сами продюсировали их участие в пресс-конференциях, – рассказал руководитель пресс-центра НСН Олег Цуриков. – Оценку этой работе поставили ведущие российские СМИ – более тысячи публикаций за два месяца, это высокий индустриальный стандарт», - считает партнер ВШЭ.

«Никто не верил, что у нас получится, когда мы предложили позвать сценариста нашумевшего «Слова пацана» в день показа финальной серии фильма, но мы смогли его уговорить, и пресс-конференция прошла на ура! Сотни СМИ об этом написали, результат впечатлил всех нас», - признались НСН студенты УвАВИ НИУ ВШЭ после проведения пресс-конференции.

Новый образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» был образован на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ в 2022 году. Индустриальными партнерами профиля являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо пресс-конференций на базе НСН, выездных занятий на базе «Яндекс. Музыки» и «Мультимедиа Холдинга» у студентов запланированы занятия на базе «VK Музыка», московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

