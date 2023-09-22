Продюсерские центры Москвы начали обучение студентов ведущих российских университетов

«Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?», – сто десять лет назад декламировал Маяковский. И сейчас призыв великого поэта подхватили в одном из ведущих российских университетов: «Если звезды зажигают — значит — это нужно Вышке!»

Продюсерский центр «Молодые ветра» стал индустриальным партнером Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», начались выездные занятия студентов нового образовательного профиля ВШЭ «Управление в аудиовизуальных индустриях» (УвАВИ), на базе ПЦ «Молодые ветра».

20 сентября у будущих музыкальных продюсеров состоялся большой большой клубно-продюсерский день. В первой половине дня студенты изучали бизнес-процессы по организации концертных мероприятий на площадке популярного московского клуба «1930 Moscow» вместимостью в две с половиной тысячи человек.

Как обеспечить безопасность зрителей на танцполе площадки? Как реализовать сложный технический райдер популярной рок-группы на уникальном профессиональном оборудовании? Как правильно организовать продажу билетов? Что такое бэкстейдж и как проходит подготовка, репетиции, финальный прогон сложного музыкального шоу или концерта? Проводниками в закулисье московских клубов для студентов стали профессиональные промоутеры, организовавшие не один десяток успешных концертов.

Вторая половина выездного занятия будущих продюсеров была посвящена продвижению молодых музыкантов. Студенты переехали в студию «Нашего Радио», еще одного индустриального партнера профиля УвАВИ, где встретились с финалистом всероссийского музыкального конкурса Евгением Луценко. Молодой музыкант под творческим псевдонимом NAFA до участия в конкурсе работал поваром в одном из московских ресторанов, и сейчас переживает бурный творческий рост, на который его вдохновило участие в популярном конкурсе «Молодые ветра» и внимание членов жюри к его творчеству.

Как донести интересную песню молодого артиста до его целевой аудитории? Какой образ музыканта в медиа наиболее соответствует его творчеству? Какие каналы дистрибуции музыкального контента ему больше подходят? Как оптимизировать бюджет на продвижение молодого музыканта? Ответы на эти и другие вопросы студенты уже ищут в своих проектах, которые они запускают под руководством опытных продюсеров ПЦ «Молодые ветра». Ну а молодой музыкант NAFA ищет вдохновение во встречах с будущими профессионалами, и уже включил студентов УвАВИ в свой спонтанный видеоклип для новой песни, который можно посмотреть здесь.

«Было очень интересно побывать за кулисами площадки, где много раз был в качестве зрителя. Нам показали, как функционирует клуб: гримерка, сцена, вип-зоны, танцпол и многое другое. Крайне любопытно было узнать, как все работает изнутри от профессионалов музыкальной индустрии… Ну а сейчас мы придумываем, как продвигать молодого музыканта Нафу и его песни, он нам очень понравился!», - признались НСН студенты УвАВИ НИУ ВШЭ после посещения выездных занятий на «Нашем Радио».

Новый образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» был образован на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ в 2022 году. Индустриальными партнерами профиля являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо выездных занятий на базе «Мультимедиа холдинга» у студентов запланированы занятия на базе ведущих российских стриминговых сервисов «Яндекс Музыка» и «VK Музыка», московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

