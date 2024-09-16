Студенты Вышки «взломали» закулисье русского аналога Цирка Дю Солей

Будущие продюсеры, студенты факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ побывали на представлении «Антигравитация» в московском ДК им. Горбунова, чтобы исследовать новый для России формат, где цирковое шоу, музыкальный концерт и театральный спектакль сливаются воедино.

«Это абсолютно новый жанр, погружающий зрителя в другую реальность», - утверждают организаторы. Но правы они лишь отчасти: это новый жанр для российских шоу, в мире же есть признанный законодатель моды в этом уникальном формате – Цирк Дю Солей. Впрочем, не удивительно, что это шоу запустили и в России, ведь его режиссер Андрей Кольцов много лет был солистом Цирка Дю Солей.

Как пришла идея совместить формат концерта, цирка и представления на московской площадке? Почему выбор пал на музыкальное сопровождение от группы «Ария»? Откуда взялась идея с необычной сценографией? Как артистам удается буквально парить в зале? Сколько времени ушло на подготовку такого шоу? И, наконец, почему именно легендарная «Горбушка» принимает у себя новое шоу? Пытаясь «взломать» закулисье «Антигравитации», студенты искали ответы на свои вопросы у креативного продюсера шоу Андрея Фурманчука, который только для них приоткрыл завесу над магией сцены.

Напомним, что образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» (УвАВИ) готовит студентов ВШЭ к профессиональной деятельности сразу в трех индустриях – музыка, кино и организация зрелищных мероприятий. Поэтому все выездные занятия профиля направлены на профессиональный «взлом» и раскрытие закулисных тайн успешных индустриальных проектов. Вот, и на этот раз, студенты познакомились с уникальным в своем роде шоу и пообщались с его авторами.

Например, ключевым элементом оформления сценического пространства является огромная 100-метровая медиастена. Зритель оказывается то у подножия горы, то в бесконечном небе, то в глубинах бездонного океана или внутри всеразрушающего торнадо, а по факту, это уникальная сцена-экран под углом в 45 градусов, по которой артисты месяцами учились передвигаться и выполнять трюки, утверждает Андрей Фурманчук. Визуальное «волшебство» создают видеопроекции на этот экран, которые уносят зрителей то на берег океана, то на небо… Музыкальное сопровождение и сложнейшие трюки артистов, многие из которых когда-то работали в цирке Дю Солей, безусловно, гармонично дополняют всю эту картину. По словам креативного продюсера шоу, его нужно не просто смотреть, а прочувствовать, да и музыка «АРИИ» в новом прочтении, с обрамлением в стиле эйсид-рок, мало кого в зале оставит равнодушным.

Добавим, что индустриальными партнерами образовательного профиля «Управление в аудиовизуальных индустриях» факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо пресс-конференций в пресс-центре НСН, выездных занятий на базе «Яндекс. Музыки» и «Мультимедиа Холдинга» у студентов проходят занятия на базе аналоговой студии звукозаписи Vintage Records, московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

