Яндекс.Музыка прокачала студентов Вышки

Ведущий российский онлайн-сервис для поиска и прослушивания музыки и подкастов открыл двери своего офиса, который претендует на звание одного из самых креативных в Москве, для будущих музыкальных продюсеров, студентов факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ.



Образовательный профиль “Управление в аудиовизуальных индустриях” (УвАВИ) готовит студентов «Вышки» к профессиональной деятельности сразу в трех индустриях – музыка, кино и организация зрелищных мероприятий. 27 сентября у будущих продюсеров состоялось выездное занятие на базе стримингового сервиса «Яндекс.Музыка», в ходе которого студентам довелось не просто заглянуть в офис «Яндекса», но и погрузиться в креативную рабочую атмосферу крупнейшей российской информационно-технологической компании, узнать много полезного для своей будущей профессии.

Почему "Кинопоиск" не превратился в «Яндекс.Кино» и что такое куралы? Как самые интересные фишки «Яндекс.Музыки» зависят от дня сырка? Как работают алгоритмы и в чем феномен авторских подкастов? Зачем «Яндекс» придумал свое «караоке» и кто им пользуется? Почему, чем моложе музыкант в России, тем больше он зарабатывает на стриме и наоборот? Ответы на эти вопросы для студентов УвАВИ искали специалисты уникального онлайн-сервиса, чьим продуктом пользуются десятки миллионов людей как в нашей стране, так и за рубежом.

«Мы так много слышали про «Яндекс.Музыку» и их алгоритмы на своих лекциях, что было крайне любопытно взглянуть на людей, которые это придумали. Оказалось, что они не андроиды, а очень даже живые люди! Ну и, конечно же, не зря говорят, что у Яндекса - офис мечты. Пожалуй, самый крутой офис в Москве. Как будущее место работы нам очень даже понравилось», - с восторгом признались НСН студенты УвАВИ НИУ ВШЭ после посещения выездных занятий на базе «Яндекс.Музыки».

Новый образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» был образован на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ в 2022 году. Индустриальными партнерами профиля являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо выездных занятий на базе «Яндекс.Музыки» и «Мультимедиа Холдинга» у студентов запланированы занятия на базе «VK Музыка», московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

