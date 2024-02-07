Киноисключение и телеприключение для студентов Вышки

Федеральные телеканалы и киностудии приоткрыли своё закулисье для студентов факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ.



Образовательный профиль “Управление в аудиовизуальных индустриях” (УвАВИ) готовит будущих продюсеров к профессиональной деятельности в области музыки и кино. В феврале у студентов Вышки состоялось уже два выездных занятия: сначала студенты побывали на съемочной площадке модного сериала для телеканала «Россия 1», а затем познакомились с закулисьем сразу двух телекомпаний - «РЕН ТВ» и «Пятый канал».

Чем отличаются съемки сериала от полнометражного фильма? Каким образом строится съемочный день и как правильно выбрать место для съемок? Как сериал попадает в телеэфир? Почему женская аудитория больше любит музыкальные новости? И почему у актера Нагиева гонорар в три раза выше, чем у его партнеров по съемочной площадке? Об этом студентам рассказали индустриальные партнеры УвАВИ в лице исполнительного директора сериала Сергея Репникова и технического директора «РЕН ТВ» Дениса Максимова.

«На самом деле в съемочных компаниях нет такой практики, чтобы на съемочную площадку приходили люди, не работающие здесь. Но мы сделали исключение для студентов аудиовизуального профиля Вышки», — признался НСН Сергей Репников.

Студенты по достоинству оценили внимание своих индустриальных партнеров:

«На съемочную площадку мы попали в самый разгар рабочей смены, поэтому увидели не только сами съёмки, но и репетиции сцен. Прогон одной сцены больше 10 раз впечатлил своей проработкой… А выездное занятие в «РЕН ТВ» стало очень полезным опытом! Было интересно побывать по ту сторону экрана, узнать, как координируется работа продюсеров и режиссеров, как попадают новости в эфир. Это очень ценная практика для нашей насмотренности», – поделились впечатлением будущие продюсеры.

Новый образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» был образован на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ в 2022 году. Индустриальными партнерами профиля являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо выездных занятий на базе «Яндекс. Музыки» и «Мультимедиа Холдинга», студенты проводят пресс-конференции на площадках федеральных информагентств, работают в студиях музыкальных радиостанций, московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

