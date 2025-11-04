В туриндустрии раскрыли, куда и за сколько россияне поедут на Новый год

Россияне на предстоящие новогодние праздники поедут в ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай, а в РФ — в Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Казань, при этом туры на сам Новый год обойдутся в два раза дороже, поэтому их стоит бронировать «по-умному». Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ранее «Известия» сообщили, что Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург вошли в ТОП направлений на ноябрьские праздники. При этом среди зарубежных направлений аналитики в качестве лидеров выделяют Египет, ОАЭ и Таиланд. Кроме того, уточняется, что россияне уже активно бронируют путешествия и на новогодние праздники. В связи с этим Арутюнов рассказал, куда собираются россияне на Новый год.