«Сейчас особых гарантий нет и в случае, если покупать телефон в классическом магазине. Это все равно телефоны, которые приезжают из ОАЭ и других стран. Отличаются они только документами, официальные магазины платят налоги и так далее. Apple с 2022 года гарантийное обслуживание толком не предоставляет, поэтому разницы особой нет. Вопрос только в доверии к тому или иному магазину. В официальных магазинах гаджеты могут быть на 30-40% дороже, хотя это одни и те же телефоны. Прикрыть эту серую схему практически невозможно, всегда можно придумать, почему телефон стоит дешевле», - объяснил он.

Он также отметил, что у iPhone брака не так много, но перед покупкой лучше почитать отзывы о самом магазине.

«При покупке можно провести тест основных функций: камера, динамик, слуховой динамик. Но фактический брак iPhone не очень высокий, мы с таким не сталкиваемся практически. Если телефон не распакован, с ним проблем не будет. Если в первые дни использования будут какие-то проблемы, проверенные магазины стараются заменить или починить, так как это репутация на рынке», - добавил собеседник НСН.

В следующем году на российских маркетплейсах станет еще больше гаджетов, ввезенных по «серым» схемам, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

