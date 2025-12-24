Дешевле на 40%: Блогер Wylsacom назвал безопасной покупку «серых айфонов»
Особых гарантий нет и в случае покупки телефона в классическом магазине, это гаджеты, которые приезжают из ОАЭ и других стран, заявил НСН Валентин Петухов.
Сейчас вся продукция компании Apple в Россию ввозятся через третьи страны, но неофициальные магазины предлагают цены на 40% ниже, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
В 2025 году около 70% iPhone, продаваемых в России, поступают на рынок нелегально — без уплаты налогов и таможенных сборов, — тогда как год назад эта доля составляла около 50%, сообщили «Известиям» импортеры. Некоторые из них уже прекратили параллельный импорт гаджетов из-за невозможности конкурировать с «серым» рынком. Петухов объяснил, почему с этим сложно бороться.
«Сейчас особых гарантий нет и в случае, если покупать телефон в классическом магазине. Это все равно телефоны, которые приезжают из ОАЭ и других стран. Отличаются они только документами, официальные магазины платят налоги и так далее. Apple с 2022 года гарантийное обслуживание толком не предоставляет, поэтому разницы особой нет. Вопрос только в доверии к тому или иному магазину. В официальных магазинах гаджеты могут быть на 30-40% дороже, хотя это одни и те же телефоны. Прикрыть эту серую схему практически невозможно, всегда можно придумать, почему телефон стоит дешевле», - объяснил он.
Он также отметил, что у iPhone брака не так много, но перед покупкой лучше почитать отзывы о самом магазине.
«При покупке можно провести тест основных функций: камера, динамик, слуховой динамик. Но фактический брак iPhone не очень высокий, мы с таким не сталкиваемся практически. Если телефон не распакован, с ним проблем не будет. Если в первые дни использования будут какие-то проблемы, проверенные магазины стараются заменить или починить, так как это репутация на рынке», - добавил собеседник НСН.
В следующем году на российских маркетплейсах станет еще больше гаджетов, ввезенных по «серым» схемам, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор Uma2rman опровергла слухи о падении спроса на группу
- Россиянам объяснили, почему вырастут цены на связь в 2026 году
- Опыт Москвы по поддержке участников СВО начали масштабировать по всей стране
- Дешевле на 40%: Блогер Wylsacom назвал безопасной покупку «серых айфонов»
- Юрист объяснил, кому и за что платят 13-ю зарплату в России
- Тайные договоренности: Почему РКН тянет с блокировкой WhatsApp
- Власти попросили пресечь «схему Долиной» на рынке подержанных авто
- В Госдуме поддержали отбор лицензии у «Шанинки»
- Депутат предложил наделить российских учителей статусом неприкосновенности
- Депутат Буцкая анонсировала стандарты для работы кризисных центров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru