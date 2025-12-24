Директор Uma2rman опровергла слухи о падении спроса на группу

Информация о невостребованности группы Uma2rman в декабре не соответствует действительности, заявила директор коллектива Женя Лазаревская. В комментарии «Газете.Ru» она сообщила, что у музыкантов запланировано 18 концертов в течение месяца.

По словам Лазаревской, в публикациях СМИ были допущены неточности, в том числе в описании райдера. Она уточнила, что участники группы не являются веганами и предпочитают, чтобы в гастрольном меню присутствовало мясо, о чем организаторы мероприятий хорошо осведомлены.