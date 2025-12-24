Тайные договоренности: Почему РКН тянет с блокировкой WhatsApp
Владимир Зыков заявил НСН, что есть несколько причин, по которым мессенджер WhatsApp все еще продолжает работать в России, а также напомнил, из-за чего к нему начались претензии.
Есть вероятность, что Роскомнадзор все еще ведет переговоры с компанией Meta (признана экстремистской и запрещена в России), которой принадлежит WhatsApp, или у них есть определенные договорённости, поэтому приложение до сих пор полностью не заблокировали. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, а также отметили, что введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено. Зыков объяснил, почему ведомство тянет с блокировкой сервиса.
«Во-первых, они, как и обещали, делают постепенную деградацию. Но здесь могут быть две причины. Первая - у них идет какая-то дискуссия с Meta, потому что мы видели от американцев шаги навстречу Роскомнадзору. Например, когда во всем мире они запустили каналы, в России они по требованию Роскомнадзора этого делать не стали. Поэтому, возможно, Роскомнадзор пытается надавить, чтобы они выполнили какое-то непубличное условие. Вторая причина - Роскомнадзор блокирует и смотрит на реакцию пользователей, что они будут делать, куда переходить», - отметил он.
Также собеседник НСН напомнил, из-за чего к мессенджеру начались «вопросы».
«WhatsApp был заблокирован после того, как из него утекли переговоры высокопоставленных чиновников. И у российских спецслужб как раз сложилось ощущение, что это из-за того, что у американских спецслужб есть доступ к прослушке WhatsApp. Хотя сам WhatsApp всегда говорит, что они работают peer-to-peer, и никто не может получить доступ к этим данным. Поэтому доверие к этой платформе не на самом высоком уровне. Напомню, что также и Павел Дуров (создатель мессенджера Telegram. - Прим. НСН) неоднократно наезжал на WhatsApp, заявляя, что это дырявая платформа», - раскрыл он.
При этом Зыков подтвердил, что российская аудитория ощутима для американской компании, так как РФ входила в топ-5 стран по числу пользователей мессенджера.
«У WhatsApp ежемесячная аудитория в России была 97 млн человек, и по этим показателям к ним приближался Telegram, у которого 91 млн. Так что Россия точно входила в топ-5 стран-лидеров по пользованию сервисом. Однако, что такое мессенджер, в котором общаются миллионы человек? Это значит, что они обмениваются файлами, фотографиями и другой информацией. Это все стоит денег, потому что обслуживание серверов — это не бесплатно. Поэтому они, в общем-то, тратят здесь деньги и ничего не зарабатывают. Возникает вопрос, что это за благотворительность. Поэтому, я предполагаю, что у них в планах было монетизировать аудиторию и возвратиться на наш рынок, если все санкции с нашей страны будут сняты», - подытожил он.
Ранее эксперты телеком-рынка в беседе с НСН не исключили, что за сбоями в работе Telegram на территории России может стоять Роскомнадзор.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор Uma2rman опровергла слухи о падении спроса на группу
- Россиянам объяснили, почему вырастут цены на связь в 2026 году
- Опыт Москвы по поддержке участников СВО начали масштабировать по всей стране
- Дешевле на 40%: Блогер Wylsacom назвал безопасной покупку «серых айфонов»
- Юрист объяснил, кому и за что платят 13-ю зарплату в России
- Тайные договоренности: Почему РКН тянет с блокировкой WhatsApp
- Власти попросили пресечь «схему Долиной» на рынке подержанных авто
- В Госдуме поддержали отбор лицензии у «Шанинки»
- Депутат предложил наделить российских учителей статусом неприкосновенности
- Депутат Буцкая анонсировала стандарты для работы кризисных центров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru