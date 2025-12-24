Также собеседник НСН напомнил, из-за чего к мессенджеру начались «вопросы».

«WhatsApp был заблокирован после того, как из него утекли переговоры высокопоставленных чиновников. И у российских спецслужб как раз сложилось ощущение, что это из-за того, что у американских спецслужб есть доступ к прослушке WhatsApp. Хотя сам WhatsApp всегда говорит, что они работают peer-to-peer, и никто не может получить доступ к этим данным. Поэтому доверие к этой платформе не на самом высоком уровне. Напомню, что также и Павел Дуров (создатель мессенджера Telegram. - Прим. НСН) неоднократно наезжал на WhatsApp, заявляя, что это дырявая платформа», - раскрыл он.

При этом Зыков подтвердил, что российская аудитория ощутима для американской компании, так как РФ входила в топ-5 стран по числу пользователей мессенджера.

«У WhatsApp ежемесячная аудитория в России была 97 млн человек, и по этим показателям к ним приближался Telegram, у которого 91 млн. Так что Россия точно входила в топ-5 стран-лидеров по пользованию сервисом. Однако, что такое мессенджер, в котором общаются миллионы человек? Это значит, что они обмениваются файлами, фотографиями и другой информацией. Это все стоит денег, потому что обслуживание серверов — это не бесплатно. Поэтому они, в общем-то, тратят здесь деньги и ничего не зарабатывают. Возникает вопрос, что это за благотворительность. Поэтому, я предполагаю, что у них в планах было монетизировать аудиторию и возвратиться на наш рынок, если все санкции с нашей страны будут сняты», - подытожил он.

