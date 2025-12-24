Депутат предложил наделить российских учителей статусом неприкосновенности

Российским педагогам следует предоставить статус неприкосновенности по аналогии с депутатами Госдумы, заявил NEWS.ru парламентарий Николай Новичков. По его мнению, учителя должны иметь максимально высокий социальный статус как люди, формирующие будущее страны.

Как отметил депутат, педагогов необходимо освободить от давления, подозрений и обвинений, в том числе связанных с возможным взяточничеством.

В Госдуме предупредили, что учителя и врачи могут уйти в курьеры

Он подчеркнул, что работа учителя требует особого уважения, поскольку связана с воспитанием детей и ежедневной высокой нагрузкой.

Новичков также выступил против обсуждения каких-либо ограничений на стоимость подарков для педагогов, указав, что подобные меры лишь усиливают давление на представителей профессии. По его словам, государству следует «оставить учителей в покое» и прекратить практику избыточного контроля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ШколыУчителя

Горячие новости

Все новости

партнеры