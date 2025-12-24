Депутат предложил наделить российских учителей статусом неприкосновенности

Российским педагогам следует предоставить статус неприкосновенности по аналогии с депутатами Госдумы, заявил NEWS.ru парламентарий Николай Новичков. По его мнению, учителя должны иметь максимально высокий социальный статус как люди, формирующие будущее страны.

Как отметил депутат, педагогов необходимо освободить от давления, подозрений и обвинений, в том числе связанных с возможным взяточничеством.