В туриндустрии объяснили популярность Вьетнама для россиян низкими ценами и отсутствием виз

«Возможность сбежать от холодной зимы — главный фактор для выбора Вьетнама. Для россиян не требуется виза и есть прямые рейсы из крупных городов России. Цены на проживание, еду, транспорт и развлечения значительно ниже, чем в России и других азиатских странах. Можно сказать, что Вьетнам — страна с идеальным соотношением цены и качества. Он подходит как бюджетным бэкпекерам, так и тем, кто ищет комфортный пляжный или экскурсионный отдых за разумные деньги. Основной вид отдыха, за которым россияне едут во Вьетнам — пляжный. Но в последнее время наши туристы предпочитают комбинировать пляжный отдых с экскурсионным, поэтому чаще выбирают комбинированные программы, и не только в пределах Вьетнама, но и с посещением соседних стран: Таиланда, Камбоджи, Лаоса и Малайзии. Если вы любите пляжи — вам на юг. Если историю и культуру — в центр и на север. Если активность — везде найдете, чем заняться», - подчеркнул Подколзин.

Он также рассказал, какие отели во Вьетнаме чаще всего выбирают россияне.