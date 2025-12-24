Россиян предупредили о схеме мошенничества с поддельными курьерами

В преддверии новогодних праздников и сезона распродаж одной из наиболее распространенных схем мошенничества стала схема с так называемыми поддельными курьерами, представляющая собой сочетание цифрового фишинга и реального преступления. Об этом «Газете.Ru» сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, злоумышленники используют утекшие базы данных с номерами телефонов и персональной информацией, после чего рассылают сообщения под видом уведомлений от маркетплейсов, банков или якобы знакомых, отправивших подарок. Основная задача — убедить человека, что ему действительно доставляют ценный презент, и создать ощущение срочности, не оставляя времени на проверку информации.