Опыт Москвы по поддержке участников СВО начали масштабировать по всей стране

Москва стала одним из ключевых центров формирования и внедрения практик социальной поддержки участников СВО и членов их семей, которые затем распространяются на другие регионы России. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко в интервью aif.ru, рассказав также о роли столицы как туристического и социального центра страны.

По ее словам, с первых дней специальной военной операции в Москве была выстроена персонализированная система помощи бойцам и их близким. В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор, доступны юридические и психологические консультации, а также услуги городских сервисов. Этот подход, подчеркнула сенатор, уже вызывает интерес у других регионов и ложится в основу федеральных решений.