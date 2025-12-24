Опыт Москвы по поддержке участников СВО начали масштабировать по всей стране

Москва стала одним из ключевых центров формирования и внедрения практик социальной поддержки участников СВО и членов их семей, которые затем распространяются на другие регионы России. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко в интервью aif.ru, рассказав также о роли столицы как туристического и социального центра страны.

По ее словам, с первых дней специальной военной операции в Москве была выстроена персонализированная система помощи бойцам и их близким. В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор, доступны юридические и психологические консультации, а также услуги городских сервисов. Этот подход, подчеркнула сенатор, уже вызывает интерес у других регионов и ложится в основу федеральных решений.

Святенко отметила, что многие законодательные инициативы в сфере поддержки участников СВО рождались по итогам выездных встреч с ветеранами и их семьями. В результате были приняты решения о внеочередном обеспечении жильем военнослужащих с детьми-инвалидами, праве на бесплатное получение второго среднего профессионального образования, а также о сохранении земельных прав на период участия в СВО.

Помимо социальной политики, Москва, по словам сенатора, стала примером в сфере безопасности, цифровизации медицины и организации городской среды. Электронные медкарты, телемедицина, системы дистанционного наблюдения и использование искусственного интеллекта в диагностике уже внедрены в столице и применяются в десятках регионов. Этот опыт, подчеркнула Святенко, востребован как внутри страны, так и за ее пределами, передает «Радиоточка НСН».

