Опыт Москвы по поддержке участников СВО начали масштабировать по всей стране
Москва стала одним из ключевых центров формирования и внедрения практик социальной поддержки участников СВО и членов их семей, которые затем распространяются на другие регионы России. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко в интервью aif.ru, рассказав также о роли столицы как туристического и социального центра страны.
По ее словам, с первых дней специальной военной операции в Москве была выстроена персонализированная система помощи бойцам и их близким. В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор, доступны юридические и психологические консультации, а также услуги городских сервисов. Этот подход, подчеркнула сенатор, уже вызывает интерес у других регионов и ложится в основу федеральных решений.
Святенко отметила, что многие законодательные инициативы в сфере поддержки участников СВО рождались по итогам выездных встреч с ветеранами и их семьями. В результате были приняты решения о внеочередном обеспечении жильем военнослужащих с детьми-инвалидами, праве на бесплатное получение второго среднего профессионального образования, а также о сохранении земельных прав на период участия в СВО.
Помимо социальной политики, Москва, по словам сенатора, стала примером в сфере безопасности, цифровизации медицины и организации городской среды. Электронные медкарты, телемедицина, системы дистанционного наблюдения и использование искусственного интеллекта в диагностике уже внедрены в столице и применяются в десятках регионов. Этот опыт, подчеркнула Святенко, востребован как внутри страны, так и за ее пределами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дешевле на 40%: Блогер Wylsacom назвал безопасной покупку «серых айфонов»
- Юрист объяснил, кому и за что платят 13-ю зарплату в России
- Тайные договоренности: Почему РКН тянет с блокировкой WhatsApp
- Власти попросили пресечь «схему Долиной» на рынке подержанных авто
- В Госдуме поддержали отбор лицензии у «Шанинки»
- Депутат предложил наделить российских учителей статусом неприкосновенности
- Депутат Буцкая анонсировала стандарты для работы кризисных центров
- Критик назвал альбом Билана самым интересным релизом 2025 года
- Регионам направят 9,5 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников
- В Госдуме объяснили запрет для депутатов на владение недвижимостью за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru