В Госдуме поддержали отбор лицензии у «Шанинки»
Если вуз теряет лицензию, то это происходит только из-за серьезных нарушений, заявила НСН Ольга Пилипенко.
Руководство любого вуза имеет достаточно времен, чтобы предотвратить утерю лицензии. Если это происходит, значит у администрации нет возможности исправить нарушения, рассказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Московской школы социальных и экономических наук (Шанинка), следует из реестра лицензий на сайте ведомства. Пилипенко посчитала, что решение было верным.
«Лишение лицензии — это нарушение государственных требований к условиям обучения студентов.. Это важная составляющая деятельности любой организации высшего образования. Приостановка лицензии, конечно, отрицательно скажется на самом вузе и на системе образования. Необходимо думать, что делать со студентами, педагогами, которые честно выполняют свою работу. Но гарантии качества — это основной приоритет государственной политики в сфере образования. Если “Шанинка” не гарантирует должного качества, то решение абсолютно правильное. Найдутся вузы, которые возьмут на себя ответственность за подготовку качественных специалистов», — объяснила она.
Пилипенко также добавила, почему руководство вуза допустило такую ситуацию.
«Приостановка означает, что дается время на то, чтобы исправить положение, но уже были неоднократные предупреждения от Рособрнаднадзора. Скорее всего, у вуза нет ни финансовых возможностей исправить ситуацию, ни административных ресурсов для этого. Либо руководство просто пустило ситуацию на самотек, надеясь, что все само решится. Других обоснований я не нахожу. А недостатка в таких вузах, которые ведут подготовку по социально-экономическим направлениям, нет», — указала она.
