Руководство любого вуза имеет достаточно времен, чтобы предотвратить утерю лицензии. Если это происходит, значит у администрации нет возможности исправить нарушения, рассказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Московской школы социальных и экономических наук (Шанинка), следует из реестра лицензий на сайте ведомства. Пилипенко посчитала, что решение было верным.