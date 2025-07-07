Без связи, интернета и вылета: Аэропорты РФ погрузились в хаос из-за атак БПЛА
Уже третьи сутки в аэропортах РФ творится хаос: сотни рейсов задержаны и отменены из-за атак БПЛА, а толпы уставших пассажиров оказались заперты в аэропортах без питания, информации и возможности вылететь.
Ущерб из-за сбоев в расписании и отмененных рейсов за минувшие выходные может стоить авиакомпаниям примерно 20 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.
Так, по данным Минтранса, за 5 и 6 июля было отменено 287 рейсов, а еще 106 вылетели с задержками. Десятки пассажиров оказались заблокированы в аэропортах без четкой информации о дальнейших действиях, а представители авиакомпаний лишь разводили руками.
Как отмечает издание, только за первые сутки отмены рейсов авиакомпании могли потерять 3,9–5,9 млрд рублей. При этом эксперт компании по разработке в области беспилотных систем EXPO.UAV Дмитрий Дацыков подчеркнул, что чтобы более точно подсчитать все убытки, нужно учитывать и ущерб из-за введения плана «Ковер», и неполадки с интернетом, и траты на такси, цены на которое взлетели в несколько раз.
ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС
Так, по данным Минтранса, за 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино в Нижнем Новгороде были отменены свыше 250 рейсов, задержаны — более 270. В воскресенье транспортный хаос не закончился: Росавиация сообщила об отмене 171 рейса в Шереметьеве, 90 в Пулково и 26 в Стригино.
Как пишет 78.ru, в Пулково за последние три дня отменили 122 рейса. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов там вводили аж целых пять раз, уточнила пресс-секретарь аэропорта Александра Саблина. Причем в последний раз ограничения действовали более восьми часов.
По состоянию на 02:00 7 июля 116 рейсов в аэропорту были задержаны более чем на два часа, а 81 рейс ушел на запасные аэродромы.
При этом застрявшие в аэропорту пассажиры жаловались на то, что им не предоставляют отели и питание. Как пишет «Фонтанка.ру», десятки петербуржцев из аэропортов Москвы, Казани, Сочи, Анталии «сидят на гейте без информации, воды и еды».
«Я пассажир рейса su6600 Казань — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Сейчас ночь, компания бросила пассажиров на произвол, не предоставляют питание воду и гостиницу», - приводит слова пострадавшего портал.
Тем временем другая пассажирка пожаловалась, что в аэропорту Пулково творится настоящий кошмар – пассажиры вынуждены сидеть в душном зале и не могут зайти в интернет или даже позвонить близким, так как с сотовой связью тоже проблемы.
«Не было даже обычной сотовой связи, чтобы узнать новости. Табло тоже не работали...», - цитирует ее «Фонтанка».
При этом по данным информагентства, 6 июня в зонах ожидания Пулково сотрудники предоставляли пассажирам коврики и раскладные стулья, а семьи с детьми пускали в бизнес-зал.
В связи с тяжелой транспортной ситуацией для всех пассажиров также была открыта горячая линия, о которой сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что в случае задержки рейса пассажир может отказаться от перелёта, потребовать вернуть деньги и получить возмещение убытков.
ПЕТЕРБУРГ БЕЗ ИНТЕРНЕТА И СВЯЗИ
Тяжелее всего все-таки пришлось Санкт-Петербургу и аэропорту Пулково, где помимо массовых отмен рейсов отключили мобильный интернет и сотовую связь из-за атак беспилотников ВСУ, пишет Москва 24. Так, за сутки поступило почти 20 тысяч жалоб на проблемы со связью. При этом на юге Петербурга, где находится Пулково, полностью пропал сигнал, включая 2G. Мобильные операторы подтверждали сбои и рекомендовали абонентам переходить на домашний Wi-Fi.
Также местные жители сообщали о невозможности оплатить товары с QR-кодами в магазинах, так как система «Честный знак» не функционирует без интернета. Банковские переводы и онлайн-платежи тоже стали практически невозможны. При этом в крупном Балтийском вокзале перестали работать терминалы, люди просто свободно проходили через турникеты. Помимо прочего, в разы взлетели цены на такси – тариф почти всегда показывал «красный».
По данным Telegram-канала «Питер Live», 6 июня вход в аэропорт Пулково осуществлялся только по билетам, а провожающие не могли попасть внутрь из-за переполненности и хаоса.
Однако из-за атаки БПЛА россияне застряли не только в российских аэропортах, но и в Турции. Как сообщал Telegram-канал "Mash на Мойке" 6 июля, около 300 россиян, включая детей, более двух суток не могут вернуться домой из-за отмены рейсов в Пулково. Пассажиры рассказали, что сначала им пришлось ночевать прямо в аэропорту Стамбула, а когда самолёт Turkish Airlines наконец-то вылетел, его развернули на полпути из-за закрытия воздушного пространства Пулково. При этом у многих россиян закончились страховки, так как туры были пакетные и действовали только во время путешествия.
ОБСТАНОВКА УТРОМ 7 ИЮЛЯ
Утром 7 июля Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах России. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Однако в Шереметьево продолжаются задержки рейсов, сообщает Москва 24. Ситуация по-прежнему трудная и в Пулково. Уставшие пассажиры в соцсетях делятся кадрами из аэропорта. В переполненных зонах ютятся дети, пожилые люди, многие вынуждены лежать на полу, так как свободных мест практически нет.
По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионами России было уничтожен и перехвачен 91 украинский БПЛА.
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