Как пишет 78.ru, в Пулково за последние три дня отменили 122 рейса. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов там вводили аж целых пять раз, уточнила пресс-секретарь аэропорта Александра Саблина. Причем в последний раз ограничения действовали более восьми часов.

По состоянию на 02:00 7 июля 116 рейсов в аэропорту были задержаны более чем на два часа, а 81 рейс ушел на запасные аэродромы.

При этом застрявшие в аэропорту пассажиры жаловались на то, что им не предоставляют отели и питание. Как пишет «Фонтанка.ру», десятки петербуржцев из аэропортов Москвы, Казани, Сочи, Анталии «сидят на гейте без информации, воды и еды».

«Я пассажир рейса su6600 Казань — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Сейчас ночь, компания бросила пассажиров на произвол, не предоставляют питание воду и гостиницу», - приводит слова пострадавшего портал.

Тем временем другая пассажирка пожаловалась, что в аэропорту Пулково творится настоящий кошмар – пассажиры вынуждены сидеть в душном зале и не могут зайти в интернет или даже позвонить близким, так как с сотовой связью тоже проблемы.

«Не было даже обычной сотовой связи, чтобы узнать новости. Табло тоже не работали...», - цитирует ее «Фонтанка».

При этом по данным информагентства, 6 июня в зонах ожидания Пулково сотрудники предоставляли пассажирам коврики и раскладные стулья, а семьи с детьми пускали в бизнес-зал.

В связи с тяжелой транспортной ситуацией для всех пассажиров также была открыта горячая линия, о которой сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что в случае задержки рейса пассажир может отказаться от перелёта, потребовать вернуть деньги и получить возмещение убытков.