Россиянам рассказали, когда можно вернуть деньги при опоздании на рейс
Вернуть стоимость билета можно только в определенных случаях, сделать это при опоздании на рейс довольно сложно, заявил НСН Роман Гусаров.
Никакое опоздание не является уважительным, поэтому деньги за рейс не вернут. Шанс есть в случае, если отменить полет до вылета, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.
Россиянка из Южно-Сахалинска ранее попыталась засудить аэропорт Сочи на миллион рублей, так как из-за неработающих рамок и большой очереди она отвлеклась на рекламу и провела слишком много времени в зоне duty free, и поэтому пропустила свой рейс. Об этом сообщает издание TourDom. Гусаров отметил, что никаких шансов вернуть деньги за билет у россиянки нет.
«Очень часто опоздания на посадку связаны не с процедурами, а с тем, что люди увлекаются, ходят по магазинам в зоне duty free. Кто-то может неправильно понять информацию на посадочном талоне. Уважительных причин опоздания на рейс не бывает. Если ты отказываешься от перелета по каким-то причинам: заболел, изменились обстоятельства или что-то еще, то прописаны процедуры возврата денег за перелет. Но это все необходимо сделать заблаговременно и до вылета. Если самолет улетел, то вы просто не явились на рейс. Тут уже никакие причины не рассматриваются», — указал он.
Гусаров также отметил, что авиакомпании делают все, чтобы вылету и регистрации не помешали бюрократические формальности.
«Понятное дело, что авиакомпания не заинтересована в том, чтобы регулярно получать деньги от пассажиров за авиаперелеты, но при этом улетать без них. В том случае, если идет серьезная задержка на пограничном контроле или на предполетном досмотре, то есть по каким-то процедурам аэропортовым, то, конечно, авиакомпания рейс задерживает, пока пассажиры не дойдут до выхода на посадку. Но если по какой-то формальной причине на рейс не успевают один-два человека, то им не получится сослаться на эти факторы. Если все остальные пассажиры, около 150 человек, пришли вовремя, то тут опоздание на аэропорт не спишешь», — заключил он.
Ранее Гусаров рассказал НСН, зачем пассажирам нужен бумажный авиабилет в аэропорту.
