Никакое опоздание не является уважительным, поэтому деньги за рейс не вернут. Шанс есть в случае, если отменить полет до вылета, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.



Россиянка из Южно-Сахалинска ранее попыталась засудить аэропорт Сочи на миллион рублей, так как из-за неработающих рамок и большой очереди она отвлеклась на рекламу и провела слишком много времени в зоне duty free, и поэтому пропустила свой рейс. Об этом сообщает издание TourDom. Гусаров отметил, что никаких шансов вернуть деньги за билет у россиянки нет.