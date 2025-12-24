Юрист объяснил, кому и за что платят 13-ю зарплату в России

Работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату, если такая норма не закреплена в трудовом договоре или внутренних документах компании, заявил «ФедералПресс» юрист Александр Карабанов. По его словам, в этом случае требовать новогоднюю премию сотрудник не имеет права, поскольку речь идет о добровольном поощрении.

Как отмечает издание, 13-я зарплата не предусмотрена Трудовым кодексом и относится к категории премий за труд. Она облагается НДФЛ, а размер и порядок выплаты полностью зависят от политики работодателя. Условия могут быть разными — от начисления всем сотрудникам до выплат только при выполнении KPI, наличии определенного стажа или отсутствии дисциплинарных взысканий.