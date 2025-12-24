Юрист объяснил, кому и за что платят 13-ю зарплату в России
Работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату, если такая норма не закреплена в трудовом договоре или внутренних документах компании, заявил «ФедералПресс» юрист Александр Карабанов. По его словам, в этом случае требовать новогоднюю премию сотрудник не имеет права, поскольку речь идет о добровольном поощрении.
Как отмечает издание, 13-я зарплата не предусмотрена Трудовым кодексом и относится к категории премий за труд. Она облагается НДФЛ, а размер и порядок выплаты полностью зависят от политики работодателя. Условия могут быть разными — от начисления всем сотрудникам до выплат только при выполнении KPI, наличии определенного стажа или отсутствии дисциплинарных взысканий.
Размер такой премии не обязательно равен месячному окладу. Он может устанавливаться в виде фиксированной суммы, процента от годового дохода или части оклада с учетом стажа работы. Например, при процентной схеме выплата рассчитывается от среднегодового заработка, а при стажевой — увеличивается по мере продолжительности работы в компании.
По данным HeadHunter за 2023 год, 13-ю зарплату получили лишь 13% россиян, чаще всего — в сферах закупок, инвестиций и консалтинга. Выплачивают такие премии обычно в декабре или январе, а нарушение сроков при наличии обязательств может повлечь жалобы в трудовую инспекцию и штрафы для работодателя, передует «Радиоточка НСН».
