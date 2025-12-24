Власти попросили пресечь «схему Долиной» на рынке подержанных авто
Госдуму и правительство России призвали принять меры против распространения так называемой «схемы Долиной» при продаже подержанных автомобилей. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на обращение профсоюза «Новый труд».
В профсоюзе рассказали, что после юридически корректных сделок бывшие владельцы автомобилей — чаще всего пенсионеры — обращаются в суд с требованиями вернуть транспорт, ссылаясь на давление мошенников. В результате суды нередко возвращают авто прежним собственникам, тогда как добросовестные покупатели не могут вернуть уплаченные средства.
Профсоюз связывает ситуацию с резонансным делом певицы Ларисы Долиной, после которого подобная практика начала распространяться и на авторынок. Там опасаются, что в 2026 году число таких случаев может вырасти на 50-70%, поскольку рынок подержанных автомобилей остается слабо урегулированным.
Автоюрист Кирилл Форманчук в комментарии ОТР отметил, что пока речь не идет о массовом явлении, однако споры из-за проблемных сделок существуют давно. В качестве решения профсоюз предлагает ввести период «охлаждения», обязательный безналичный расчет, паузы между этапами сделки и законодательно увязать возврат автомобиля с обязательным возвратом денег покупателю, передает «Радиоточка НСН».
