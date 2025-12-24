Власти попросили пресечь «схему Долиной» на рынке подержанных авто

Госдуму и правительство России призвали принять меры против распространения так называемой «схемы Долиной» при продаже подержанных автомобилей. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на обращение профсоюза «Новый труд».

В профсоюзе рассказали, что после юридически корректных сделок бывшие владельцы автомобилей — чаще всего пенсионеры — обращаются в суд с требованиями вернуть транспорт, ссылаясь на давление мошенников. В результате суды нередко возвращают авто прежним собственникам, тогда как добросовестные покупатели не могут вернуть уплаченные средства.