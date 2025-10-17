Речным круизам практически некуда расти, для этого требуется строительство новых теплоходов и круизных лайнеров, а также популяризация таких путешествий в осенний период, рассказали НСН генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский и заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Речные круизы в 2025 году замедлили рост, а цены выросли на 15%, сообщили в АТОР. Продажи турпакетов в этом году остались примерно на уровне прошлого года, прибавив лишь 1–2% пассажиров. Круизный рынок вышел на плато впервые за последние несколько лет: начиная с момента окончания пандемии спрос на речные путешествия ежегодно увеличивался на 15–18%.

«Рынок год к году, начиная с 2022-го, рос на 25-30% по количеству людей. Новые теплоходы строятся, процесс пошел, но когда один корабль добавляется, условно, к десяти старым, то прирост емкости, предложений для туристов исчисляется всего 1-1,5%. В среднем загрузка в этом году на 2-3% выросла и составила 85-90%. То есть еще есть куда расти, но запас этот уже относительно небольшой. Большой прирост прошлых лет был связан не с ростом загрузки, а с ростом количества кораблей. Парк увеличивался за счет того, что многие круизные компании работали до пандемии с иностранными туристами. Эти корабли сначала остались без работы в 2020-2021 году, а с 2022-го начали появляться на российском рынке. Это несколько десятков круизных кораблей. Именно за счет них шло привлечение новых туристов. Сейчас же нужно строить флот, потому что на пике сезона уже есть дефицит мест. Для этого нужны деньги, производственные мощности, технологии», - заявил Михайловский.