Россиянам объяснили, почему вырастут цены на связь в 2026 году

Мобильные операторы давно не повышали плату за тарифы, а их расходы продолжали расти, заявил НСН Игорь Ящук.

За несколько лет мобильным операторам пришлось тратить миллиарды на оборудование и модернизацию, а со следующего года к расходам добавится более высокий НДС, это вынудит компании увеличить цены на 5%. Об этом рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН.

Ряд сотовых компаний и операторов домашнего интернета предупредили абонентов об увеличении цен с 2026 года. Изменения объясняют ростом НДС и затрат на модернизацию сетей. В ФАС проверят обоснованность повышений. Об этом сообщает РБК. Ящук отметил, что в этот раз вопросов у ведомства не возникнет.

«Инфраструктурные объекты подорожали для операторов примерно в полтора раза за последние пять лет. Это автовышки, опоры связи, металлоизделия и многое другое. А за этот промежуток времени операторы не поднимали цены на тарифы. МТС пытался это сделать, но был оштрафован ФАС за необоснованный рост цен. В этот раз все может быть по-другому. Во-первых, еще добавляется налог в 2%, также исчисляются миллиардами расходы на модернизацию — развитие вышек 5G связи. По компаниям также ударили высокие ставки по кредитам. Операторам становится сложнее. ФАС также могут оценить уровень доходности, который является закрытой информации. Я думаю, что условно разумное повышение в такой ситуации допустимо, но оно не должно превысить 5%», — подчеркнул он.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков объяснил НСН, почему у россиян исчезает доступ в интернет.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
