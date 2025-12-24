За несколько лет мобильным операторам пришлось тратить миллиарды на оборудование и модернизацию, а со следующего года к расходам добавится более высокий НДС, это вынудит компании увеличить цены на 5%. Об этом рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН.



Ряд сотовых компаний и операторов домашнего интернета предупредили абонентов об увеличении цен с 2026 года. Изменения объясняют ростом НДС и затрат на модернизацию сетей. В ФАС проверят обоснованность повышений. Об этом сообщает РБК. Ящук отметил, что в этот раз вопросов у ведомства не возникнет.