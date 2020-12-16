Сахар, вес и не только. Кто рискует не пережить COVID-19
Ученые назвали основные факторы, влияющие на увеличение риска летальных исходов от COVID-19.
Вероятность смерти от новой коронавирусной инфекции выше для мужчин, чем для женщин. Также риск смерти зависит от возраста, уровня глюкозы и индекса массы тела. Об этом сообщили ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
«Вероятность летального исхода повышается в зависимости от дополнительных факторов: возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол, уровень глюкозы», отметили специалисты.
Также эксперты проанализировали около 2 тысяч человек, у которых COVID-19 протекал в бессимптомной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. На основании полученных данных ученым удалось разработать алгоритмы, которые могут с высокой точностью прогнозировать тяжесть течения коронавируса.
Наиболее неблагоприятный исход течения болезни, как правило, прогнозируют у людей с хроническими заболеваниями и у представителей старшей возрастной группы. На это, в частности, указал в интервью НСН главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
«В целом, чаще умирают старших возрастных групп, люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, люди с сахарным диабетом и ожирением, люди с эндокринологическими расстройствами. Эти категории относятся к группе риска с точки зрения тяжелого течения болезни, у них выше риск летального исхода при коронавирусной инфекции», - рассказал специалист.
Вместе с тем, по словам Чуланова, летальные исходы фиксируются и среди молодых людей, которые не страдают хроническими заболеваниями. По его словам, медики констатируют, что все больше заболевают коронавирусом люди в возрасте от 18 до 45 лет, при этом основной возраст скончавшихся пациентов с COVID - около 50 лет.
Провалы в памяти, потеря ориентации в пространстве и другие нарушения когнитивных функций организма – на такие симптомы жалуются люди, переболевшие коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме. Врачи считают причиной подобной симптоматики общую интоксикацию организма, которая действует, в первую очередь, на нервную систему. Как долго эти последствия могут сохраняться, пока неизвестно.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН отметил, что еще рано говорить о долгосрочных последствиях коронавируса.
«Слишком мало времени прошло от первых заболевших. Однако уже проявляются симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии. Научным языком – это энцефалит и миелит. Эти симптомы могут сохраняться очень долго, потому что, как все знают, восстановление нервных клеток – это очень длительный процесс. У некоторых могут остаться и последствия. Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе», - отметил Жемчугов.
Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в эфире НСН рассказал, как избежать заражения в офисе - одном из самых опасных мест в плане распространения инфекции.
«Во-первых, если кто-то уже заразился, то офис должны закрыть на двухнедельный карантин. Как бы человек не защищался, он все равно дышит тем же воздухом, что и другие работники. Поэтому особую роль нужно придавать кондиционированию. Должна происходить усиленная конвекция, тогда микроорганизмы и пыль будет оседать в фильтрах кондиционера. Их нужно очень часто менять. Обычно они меняются раз в полгода, а в текущей ситуации их надо менять каждый месяц хотя бы. Кроме того, сотрудники с признаками ОРВИ не должны ходить на работу», - отметил ученый.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что самые высокие показатели заражаемости коронавирусом за последние две недели отмечены среди работников промышленных предприятий. По ее словам, это требует организации дополнительных антикоронавирусным мер на этих предприятиях.
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