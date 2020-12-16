Сахар, вес и не только. Кто рискует не пережить COVID-19

Наиболее неблагоприятный исход течения болезни, как правило, прогнозируют у людей с хроническими заболеваниями и у представителей старшей возрастной группы. На это, в частности, указал в интервью НСН главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«В целом, чаще умирают старших возрастных групп, люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, люди с сахарным диабетом и ожирением, люди с эндокринологическими расстройствами. Эти категории относятся к группе риска с точки зрения тяжелого течения болезни, у них выше риск летального исхода при коронавирусной инфекции», - рассказал специалист.

Вместе с тем, по словам Чуланова, летальные исходы фиксируются и среди молодых людей, которые не страдают хроническими заболеваниями. По его словам, медики констатируют, что все больше заболевают коронавирусом люди в возрасте от 18 до 45 лет, при этом основной возраст скончавшихся пациентов с COVID - около 50 лет.

Провалы в памяти, потеря ориентации в пространстве и другие нарушения когнитивных функций организма – на такие симптомы жалуются люди, переболевшие коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме. Врачи считают причиной подобной симптоматики общую интоксикацию организма, которая действует, в первую очередь, на нервную систему. Как долго эти последствия могут сохраняться, пока неизвестно.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН отметил, что еще рано говорить о долгосрочных последствиях коронавируса.

«Слишком мало времени прошло от первых заболевших. Однако уже проявляются симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии. Научным языком – это энцефалит и миелит. Эти симптомы могут сохраняться очень долго, потому что, как все знают, восстановление нервных клеток – это очень длительный процесс. У некоторых могут остаться и последствия. Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе», - отметил Жемчугов.

Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в эфире НСН рассказал, как избежать заражения в офисе - одном из самых опасных мест в плане распространения инфекции.