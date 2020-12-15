Роспотребнадзор назвал места с самой высокой заражаемостью коронавирусом

Самые высокие показатели заражаемости коронавирусом за последние две недели отмечены среди работников промышленных предприятий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, это требует организации дополнительных антикоронавирусным мер на этих предприятиях.

Попова во вторник приняла участие в президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Между тем, нарушителей по коронавирусу будут искать в соцсетях, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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