Роспотребнадзор назвал места с самой высокой заражаемостью коронавирусом
15 декабря 202015:53
Самые высокие показатели заражаемости коронавирусом за последние две недели отмечены среди работников промышленных предприятий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, это требует организации дополнительных антикоронавирусным мер на этих предприятиях.
Попова во вторник приняла участие в президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Между тем, нарушителей по коронавирусу будут искать в соцсетях, пишет «Свободная пресса».
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15 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru