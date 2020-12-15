Роспотребнадзор назвал места с самой высокой заражаемостью коронавирусом

По ее словам, это требует организации дополнительных антикоронавирусным мер на этих предприятиях.

Попова во вторник приняла участие в президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Между тем, нарушителей по коронавирусу будут искать в соцсетях, пишет «Свободная пресса».

