Пульмонолог назвал способ не заразиться COVID-19 в офисе
Доктор медицинских наук рассказал в эфире НСН, как снизить вероятность заражения коронавирусом в офисе, такси и общественном транспорте.
Если в семье есть больной заразившийся COVID-19, то при соблюдении мер предосторожности, можно избежать распространения инфекции внутри квартиры, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В частности, по его словам, нужно выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой.
Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в эфире НСН рассказал, как избежать заражения в офисе.
«Во-первых, если кто-то уже заразился, то офис должны закрыть на двухнедельный карантин. Как бы человек не защищался, он все равно дышит тем же воздухом, что и другие работники. Поэтому особую роль нужно придавать кондиционированию. Должна происходить усиленная конвекция, тогда микроорганизмы и пыль будет оседать в фильтрах кондиционера. Их нужно очень часто менять. Обычно они меняются раз в полгода, а в текущей ситуации их надо менять каждый месяц хотя бы. Кроме того, сотрудники с признаками ОРВИ не должны ходить на работу», - отметил ученый.
Он также рассказал, какие меры нужно предпринимать в такси, чтобы снизить вероятность заражения.
«Транспорт и такси - это места, где могут быть самые разные пассажиры. Например, есть случаи, когда зараженные осознанно едут в такси в поликлинику, чтобы сделать компьютерную томографию. А после этого вы этим такси пользуетесь. Поэтому, прежде всего, в транспорте нужна маска и перчатки», - напомнил пульмонолог.
Вместе с тем Карабиненко заявил, что полностью себя обезопасить все равно не выйдет. «Даже при дезинфекции поверхностей и ежедневной уборке помещений нельзя быть уверенным, что инфекция не проникнет в организм. Рано или поздно, мы всё равно подхватим COVID-19», - констатировал врач.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, что ни в одном российском регионе не получится спрятаться от коронавируса, можно лишь дождаться вакцинации. По его словам, отсидеться можно лишь в Антарктиде, где маленькая плотность населения. контакты ограничены и «живут здоровые мужики». Он также напомнил, что мороз губителен для вируса.
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